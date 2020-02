Con estas prendas armarás looks sexys sin mostrar mucha piel

Se piensa que para vernos sexys debemos lucir prendas cortas o súper ceñidas, cuando existen piezas que tienen el mismo efecto. Te verás súper linda y femenina sin tener que mostrar más de lo normal. Si no nos crees, te mostramos algunos outfits inspiradores.

Camisas de cuadros con jeans

Esta combinación la puedes usar para un evento informal o casual. Los jeans con camisas siempre funcionan. Sin la necesidad de mostrar más de lo debido, con estas prendas tendrás una imagen femenina y sexy. Así que une tus pantalones favoritos con una camisa. Puedes usarlos con zapatillas, flats o stilettos.

Camisas

Si bien se etiqueto a estas piezas para ir al trabajo, también puedes vestirlas de una manera coqueta en tus looks. Tanto si las usas con un pantalón de vestir como una falda. Recuerda añadir accesorios, como un bolso o aretes y collares, para acentuar más tu atuendo y verte sexy.

Jeans

Los jeans son básicos por excelencia, que se adaptan a cualquier look. No importa si es un evento con amigos, una cena romántica u otra cosa. Para que te veas sexy con esta prenda es importante agregarle los complementos adecuados como: un blazer, suéter o casaca tipo bomber, elige mejor tu combinación. No olvides lo importante que es el escoger los zapatos, ya que según tu enfoque obtendrás el outfit deseado.

Falda, sin mostrar de más

Las faldas lápiz o midi son excelentes aliadas para vernos fabulosas sin mostrar de más. Lo mejor es que puedes usarlas con polos, cropt tops o blusas off shoulder. Para un atuendo con esta ropa puedes calzar zapatillas, stilettos o sandalias estilo alpargata.

Leggins

Aunque fueron satanizados como pantalones para el gimnasio. Unos leggins tienen varios puntos a nuestro favor, ya que lo puedes usar con una camiseta oversize y un bralette.

Como ves puedes verte pícara, girly y sexy sin mostrar mucho. Cambiamos las cosas al mostrar que no todo es dejarnos casi desnudas al vestir.