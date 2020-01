Paris Hilton revive una tendencia de los 2000 con este total look lila

Paris Hilton se ha vuelto a dejar ver, esta vez en el mejor mundo de la moda y la belleza y estamos hablando del Rodeo Drive, en donde nos ha demostrado por qué sigue siendo nuestra reina de las tendencias.

Y es que si hablamos de Paris es casi imposible no relacionarla con la moda, las tendencias y sobre todo el glamour, por lo que esta vez no nos ha defraudado con un estilo que, no ha transportado a los años 2000.

Paris se lució con su BMW i8 de color tornazolado que era imposible que no llamara la atención. Pero lo mejor de todo fue el look que portaba. La socialité vestía un look completamente de antaño, el mismo que estaba hecho de completo encaje en un encantador tono lila, perfecto para su personalidad.

Lo que más ha llamado nuestra atención es el hecho de que lleve consigo una tendencia de años atrás y se trata del encaje, el mismo que nos recuerda a nuestras madres o incluso abuelas, quienes se encargaban de confeccionar nuestras prendas.

Y es que no dudamos que, si Paris Hilton luce un look como este, muchas de sus seguidoras o amantes de la moda querrán llevarlo también en grandes estilo.

Es así que, no nos sorprenda si el encaje se convierte en la próxima tendencia de este 2020. ¿Te animas a usarlo este verano?