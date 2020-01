Karol G luce al natural con un cómodo look para un domingo de relajo

Karol G se ha caracterizado por lucir extravagantes outfits llenos de color y brillo sin embargo, esta vez ha sucedido todo lo contrario y hemos podido ver uno de sus looks más cómodos.

Dejando atrás los tonos metálicos o las telas satinadas, esta vez, la intérprete de Tusa, no hizo más que mostrarse mucho más natural y con un outfit que podemos usar en esos días en los que solo queremos relajarnos para quedamos en casa.

Y es que en esta oportunidad, Karol G, apareció con el rostro limpio y al natural, mostrando que los fines de semana son para disfrutar y relajarse.

Pero eso no fue todo y es que la cantante apostó por un look deportivo y sumamente relajado. Se trató de unos short ceñidos en color blanco, los que acompañó con una sudadera en color morado -uno de los que parece ser su color favorito- y unas cómodas zapatillas para poder lucir el look todo el día sin complicaciones.

Si hablamos del cabello, prefirió dejarlo completamente suelto para que su melena descanse de todas esas horas en las que debe llevar grandes peinados. Así es como Karol G nos sorprende con un look fresco para un domingo cómodo en familia.