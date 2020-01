5 peinados en tendencia con el cabello recogido para que reinventes tu estilo

Las colas altas volvieron con fuerza este 2020 y nuevamente son tendencia gracias a las modelos que las lucen orgullosas en sus melenas. Desde niñas hemos utilizado este clásico peinado que hoy podemos reinventar de diversas formas, así que recoge tu cabello y prueba estas cinco formas de llevar tu cabello bien sujetado.

Cambiar tu aspecto sin perder mucho tiempo frente al espejo no tiene por qué ser una tarea difícil y puedes lograrlo cambiando detalles en tu cabello. No es necesario ser muy habilidosa para realizar estos sencillos peinados.

La clave radica en recoger bien el cabello sin que se escape algún pelo a fin de que quede sumamente prolijo y ordenado. No olvides echarte laca o gel para fijar mejor tu peinado. La versatilidad del mismo te permitirá que lo combines con un sinfín de outfits.

Modelos como Kylie Jenner, Emma Chamberlain y Jorja Smith ya se han sumado a utilizar la cola de caballo para afianzar sus looks. Así que, wapa, si lo tuyo no es el cabello suelto entonces anímate con estos modelos de looks recogidos.