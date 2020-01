Micheille Soifer y el conjunto deportivo que te harán sentir orgullosa de tus curvas

Micheille Soifer no deja de cautivar a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la cantante, compartió una serie de fotografías en la famosa red social donde luce un conjunto deportivo ideal para hacer ejercicios esta temporada 2020.

Micheille en varias ocasiones ha demostrado que la seguridad en una mujer, es la pieza clave para acabar con los estereotipos y que es muy importante no hacerle caso a los comentarios negativos.

Recordemos que en varias ocasiones, Micheille fue muy criticada por su peso. Sin embargo, ella nos enseña que la actitud y sentirse bien consigo misma, forma parte fundamental que no debemos dejar que flaquee.

Desde su cuenta en Instagram, podemos ver a Micheille Soifer entrenando arduamente, ella ha contado que quiere sentirse saludable y es por eso que tomó la decisión de realizar ejercicio y balancear mejor su comida.

Cabe mencionar que Micheille Soifer, está disfrutando de su romance con el modelo Giuseppe Benigni. La ex chica reality reveló que le gustaría llegar al altar con el venezolano. “Siempre visualicé una persona buena en mi vida y él es bueno. Mientras yo me sienta bien sabiendo que me voy a despertar con una sonrisa y no con miedo a que me vaya a pasar algo, eso es lo importante. Él me da esa paz, esa tranquilidad. Y sí, me encantaría (casarme con él)” manifestó a los medios de comunicación.