Marca de zapatillas lanza colección inspirada en Sailor Moon

Este fue el año donde diversas marcas han sacado colecciones de zapatillas inspiradas en varios personajes de nuestra infancia. No solo Hello Kitty, Snoppy y Mickey Mouse tienen sus propios diseños, sino Bob Esponja, Barbie y hasta series como Game of Thrones, entre otras.

La conocida marca Sketchers hace poco ha lanzado una nueva línea pensada en las mujeres y chicas de las nuevas generaciones que han llegado a conocer a Sailor Moon, personaje femenino que se hizo famosa en los años 90.

Esta pequeña colección está conformada por calzado deportivo y poleras, con los colores de cada una de las sailor scouts. El precio es desde los $20 a $50 dólares, y por el momento solo está disponible en las tiendas online de Japón y se espera que en la mitad del 2020 estén llegando a Sudamérica.

Cabe mencionar, que no solo han sacado zapatillas, sino también tacones y botines al estilo del manga japonés. Además, de maquillaje y otros productos de belleza.

Así que, si eres fan desde la niñez de este personaje animado es tu momento, porque es probable que también lleguen a Perú.