Kylie Jenner y el osado outfit navideño de alta costura que opacó a sus hermanas

Como todos los eventos de las Kardashian estos se convierten en una pasarela para mostrar sus extravagantes outfits de festejos. Para esta Navidad fue Kylie Jenner la que se llevó las palmas al lucir un vestido de alta costura muy sexy el cual hizo que se coronara como la reina de la noche.

Kylie optó por usar un vestido de color totalmente verde esmeralda, de pies a cabeza y lo acompañó con un lujoso collar de diamantes con gigantes esmeraldas en forma de gota que la hicieron ver como una integrante de la realiza británica, ya que estamos seguras que Lady Di o Kate Middleton le darían su visto bueno a este accesorio.

Si te has quedado pensando si has visto este look en el pasado, estás en lo correcto, porque este mismo modelo de vestido strapless con abertura en la pierna, se lo vimos usar a inicios de año en una de las fiestas de los Grammy, pero para ese evento se decidió por uno color rojo pasión que resaltaba su sensualidad. Para esta Navidad, la joven multimillonaria y mamá de Stormi, prefirió darle un twist y sumó al trend de reciclaje de prendas y pinto la atrevida pieza de verde. El resultado fue una bomba en Instagram.

Pero esto no quedó ahí, ya que la empresaria de la belleza también vistió a su pequeña hija con un hermoso y tierno vestido del mismo color que el suyo, haciendo un perfecto match. La marca Ralph & Russo fue la encargada de hacer la réplica versión miniatura.

Si bien el outfit que lució en Navidad llamó la atención de muchos de sus seguidores, el complemento hizo lo mismo, ya que el beauty look estuvo inspirado en el Hollywood Retro Glam que tanto llama la atención de las red carpets.