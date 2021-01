Joven trata de grabar video de TikTok pero es embestido por una oveja traviesa

El video de un tiktoker peruano llamado Lucio Ttito Quispe ha causado sensación en redes sociales, ya que fue embestido por una oveja mientras intentaba registrar un reto de baile para su cuenta de TikTok.

"Lo que tanto me pedían, mi ovejita Pablito. No me lo comeré. Es parte de mi familia", dice el muchacho Lucio en su cuenta de TikTok, generando más de 2 millones de reproducciones y más de 4 mil comentarios divertidos.

"Te tumba y después te mira diciendo: ¿Estás bien?", "Si no le gusta como bailas simplemente que lo diga, pero no a la violencia", "Te dio un pequeño empuje a tu carrera tiktokera", "La oveja: el tiktoker soy yo", escribieron los usuarios de TikTok.

Como se puede ver en el video viral de TikTok, el hombre comenzó a dar sus primeros pasos de baile, saltando de un lado a otro, al ritmo de la canción de Alfredo Larico. No obstante, no se dio cuenta que su oveja traviesa venía por detrás para tumbarlo.

El curioso video generó las risas de miles de internautas en TikTok, ya que el joven empezó a reírse cuando cayó al pasto, mientras que el animal de granja lo quedó mirando fijamente.

Cabe mencionar que no es la primera vez que su oveja lo embiste cuando trata de grabar videos para TikTok. ¡Mira el divertido clip!