Hombre decide heredar todos sus bienes a su perrito tras decepción de sus hijos

Los hijos están destinados a cuidar de sus progenitores cuando ellos alcancen una edad avanzada y no puedan cumplir con sus actividades; sin embargo, existen casos donde nuestros retoños suelen ir en contra de los principios e incumplir con los mandamientos. Eso pasó con Om Narayan Verma, un hombre que se hizo popular en Facebook por castigar muy fuerte a sus descendientes: los dejó sin herencia.

El señor de 50 años, que vive en la localidad de Chhindwara, India, tomó esta drástica decisión al ver el "irregular comportamiento" de sus primogénitos y corresponder de la mejor manera a su segunda esposa y, especialmente, a su mascota, quienes siempre estuvieron a su lado.

Om Narayan, un granjero retirado, se encuentra desde hace varios meses delicado de salud, pero no por coronavirus, sino a las consecuencias de haber trabajado en el campo junto a sus "fieles compañeros". Ahora, debido a la pandemia, el adulto mayor permanece en su casa junto a su familia protegiéndose del SARS-CoV-2 y esperando que la crisis termine.

Pero en tiempos donde las personas deben estar unidas, los hijos del hombre prefieren incumplir las medidas sanitarias y hacer caso omiso a las indicaciones de su padre, decisiones que terminó por colmar la paciencia del granjero, quien decidió repartir sus bienes entre su acompañante Champa y su perrito Jack.

Ellos son mi única familia

El diario Nai Dunia, a través de Facebook, comentó que estaba siguiendo el caso de Om Narayan Verma y pudo confirmar que el señor dispone de 14 hectáreas, las cuales fueron repartidas entre dos: 7 espacios para su segunda esposa y el resto para su cachorra.

"Mi esposa y mi perro me cuidan. Por lo tanto, soy el más cercano a ellos. Después de mi muerte, quiero que mi segunda esposa, Champa, y el perro Jacky, hereden todas las propiedades que tengo. La persona que cuida al perro heredará la propiedad que le he reservado", escribió el granjero en su testamento, documentado consignado por Times Now News y el sitio SantaBanta.com.

Una decisión poco agradable

El veredicto de Om Narayan Verma no terminó por gustar a sus hijos, quienes pidieron una explicación sobre lo acontecido, pero lo único que consiguieron fue el reproche de los usuarios de Facebook por el mal accionar que habían tomado contra su progenitor y, además, por demostrar que son "personas interesadas".