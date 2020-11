Denuncian abandono de 30 perros dentro de vivienda

Más de 20 perros viven encerrados y de vez en cuando reciben alimentación, según indica Fiorella Bacigalupo Villanueva, quien, además, denunció ante la Comisaría de Lince que los 'lomitos' viven en condiciones insalubres.

El inmueble se ubica en la avenida Arequipa 2055. Los canes aparentemente estarían en abandono, reportó la ciudadana.

"Estoy declarando que hay más de 20 perritos encerrados, que solo van a alimentarlos algunos días. Todos los vecinos pueden constatarlo, los pequeños lloran todos los días. Yo no vivo ahí, pero he escuchado como lloran desde temprano, porque no salen, no los sacan a pasear ni nada, esto es en el mismo lugar donde viven mis parientes”, explicó la joven.

En esa misma línea, señaló que la Comisaría de Lince ha tomado conocimiento de ello y acudió a constatar la denuncia; sin embargo, la acusada alega que no existe maltrato animal.

"Ya hemos denunciado y la Policía ha llamado a la dueña. Ella dice que los perritos no están en estado de abandono. Todos sabemos que sí lo están. Nadie vive ahí. El olor del departamento es nauseabundo (..) Tener 30 perros en 30 metros cuadrados es maltrato animal, incluso, no los sacan a pasear", aseguró.

Esta situación inició el pasado sábado 7 de noviembre cuando ella inspeccionó el lugar junto con otros parientes, allí notaron que los peludos estaban solos.

"Más tarde vino la hija de la dueña, una menor de 14 años. Nosotros hemos dado comida a los perritos y sacamos a pasear a algunos. Incluso, los llevamos a bañar porque tenían heces en sus patitas. Nosotros queríamos empezar a darlos en adopción para que puedan estar bien, pero ellos nos dejaron de contestar", refirió la denunciante.

La dueña de del recinto es Miriam Sosa, quien se acudió a la dependencia policial para asegurar que no se trata de "maltrato animal". La joven menciona que ya emitió la denuncia y espera que las autoridades puedan hacer su labor, ya que existe una ley que protege a los animales.