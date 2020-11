Perro saltó encima de un tiburón para evitar que su dueño sea atacado

Los perros han demostrado desde tiempos inmemorables que tienen bien ganados el apelativo de "mejor amigo del hombre", pero alguien todavía presentado dudas es porque no conoce el valiente accionar de Tilly, un cachorro de raza kelpie, que se hizo popular en Instagram por demostrar su compromiso hacia su dueño.

Jack Strickland había decidido darse unas pequeñas vacaciones en las costas del Haggerstone Island Resort, un recinto privado en el parque Marino Great Barrier Reef, ubicado en la ciudad de Queensland, Australia, pero su aventura se vio interrumpida por la presencia de un tiburón que hizo su arribo a la orilla.

Lejos de mostrarse temeroso por la presencia del animal, el hombre no tuvo mejor idea que utilizar su teléfono móvil para grabar el acontecimiento que estaba viviendo. Sin embargo, su mascota mostró una actitud cautelosa y, para evitar algún incidente, no tuvo mejor idea que amedrentar al depredador para que abandonara la zona.

Sin emitir algún ladrido, el perro se abalanzó sobre el tiburón y protagonizaron una especie de forcejeo, obligando al vertebrado acuático a retirarse de la orilla para regresar a su hábitat junto al resto de sus familiares, quienes, seguramente, habrán estado preocupados por su ausencia.

Los perros, animales muy fieles

Según el video publicado en Instagram, Jack no podía ocultar su asombro por el valeroso accionar de su mascota ante un posible ataque del depredador, quien, por fortuna, no tuvo una reacción violenta ante la presencia del hombre y no desencadenó un momento trágico ante la presencia de tantas bañistas.

Las autoridades Queensland señalaron que la presencia de tiburones es muy común en las costas del Haggerstone Island Resort, pero es la primera vez que observan a un perro enfrentarse a un animal que le quintuplica el tamaño y más todavía en un territorio donde estaba en desventaja.

Agradecido con su valiente mascota

Tras el heroico acto, Tilly hizo ganar miles de seguidores en Instagram a su papá humano, quien manifestó en reiteradas ocasiones que su kelpie es "muy valiente" porque no se contentó con espantar al depredador, sino que también decidió perseguirlo hasta aguas profundas para contrastar que se había marchado.