Galileo, el caballo que cuesta más que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La historia del caballo Galileo se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de conocer que su valor es mayor al de los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos.

Este hermoso equino conquistó el mundo de las carreras a inicios del milenio, a pesar de que ya no compite, su costo se ha elevado a USD 200 millones. Asimismo, sus propietarios no lo han puesto en venta, según el portal británico The Sun.

Cuando se trata de caballos, la valía crece con el pasar de los años; no obstante, el valor de fichaje de los jugadores de fútbol disminuye completamente por diversos factores como la edad, condición física, entre otros.

En el caso de los animales, los dueños de criaderos de caballos quieren su ADN al ser un campeón retirado y pueden pagar hasta USD 800 mil para que acompañe a una de sus yeguas. A la fecha, Galileo tiene 200 crías, incluso se ha convertido en bisabuelo, señala el portal Infobae.

El animal Galileo fue nombrado como padre campeón en Gran Bretaña e Irlanda en 11 de los últimos 12 años. Este bello equino mide un metro 60 centímetros de alzada y se le conoce por tener manchas blancas en su cuerpo, según el portal Coolmore.

Cabe mencionar que el precio de mercado de Lionel Messi es alrededor de USD 118 millones y Cristiano Ronaldo supera los USD 70 millones. Por lo tanto, el caballo Galileo vale más que los dos futbolistas más pagados en la actualidad.