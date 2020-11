Refugio para animales festeja un mes sin tener que sacrificar mascotas

La pandemia del coronavirus obligó a cientos de familias en todo el mundo a deshacerse de sus mascotas por temor a infectarse, pero los animales abandonados desembocaron una gran afluencia en los refugios. Entre ellos se encuentra el Servicio de Animales de la Ciudad de Abilene, en Estados Unidos, que en Facebook ganó mucha popularidad cuando informó que todos sus perros y gatos fueron adoptados.

Según relatan los propietarios, durante los primeros meses de emergencia no contaban con los recursos suficientes para mantener a todos y no tuvieron otra alternativa que poner a dormirlos, pero en octubre no sacrificaron a ninguno porque las personas fueron llegando de a pocos con el objetivo de adoptar a un pequeño ser.

"El pasado octubre (2019), aunque lo intentamos, solo pudimos salvar el 55 % de los animales a nuestro cuidado. Hoy, gracias a nuestro increíble equipo y por supuesto a nuestra comunidad, ¡hemos salvado el 92 % de los animales en octubre de 2020!", comunicó el refugio en sus redes sociales.

"¡Este es nuestro primer mes ‘sin matar’ (a un animal) de la historia! Pero esto es solo el comienzo. Es un camino difícil llegar aquí, pero mantenerse es aún más difícil. Te necesitamos ahora más que nunca. ¡Necesitamos que compartan nuestras publicaciones, sigan nuestro viaje, acojan, donen y adopten!", añadieron.

Todos merecen otra oportunidad

De acuerdo a Ktxs, lo último que buscaban los dueños del lugar era darles un triste final a los perros y gatos que tenían bajo su cuidado y, durante el mismo mes en 2019, el refugio se vio obligado a sacrificar 262 animales: 130 cachorros y 132 felinos, contaron en Facebook.

El director interino de Servicios para Animales, Mike Bricker, comentó, luego de asumir el cargo, que el sacrificio de una mascota era la última alternativa que contemplaba y desde hace algunos meses decidió poner punto final a dicha política ante la falta de espacio en el recinto.

"La eutanasia por el espacio es algo que la gente piensa que no hay otra opción, pero ahí es donde entran los adoptivos y ahí es donde entran los rescates y los traslados", dijo Bricker a Ktxs, tras demostrar con imágenes en Facebook la partida de los animales con sus nuevas familias.