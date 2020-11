Mario Casas se roba el corazón de sus fans al bailar con su perro en brazos

Mario Casas, actor español que se dio a conocer en la serie de televisión por "Los hombres de Paco", generó mucha emoción entre sus seguidores de redes sociales tras publicar un video.

¿Qué hizo esta vez? No se trata de ningún desnudo, no. El intérprete demostró que también es un 'dog lover', pues no tuvo mejor idea que bailar junto a su engreído de cuatro patas.

Mediante una de sus historias de Instagram, el actor español compartió un video en el que se le ve cargando a su perro de raza bóxer. En las imágenes se puede apreciar al intérprete Mario Casas con un bividi blanco, short celeste con diseño, una gorra y sandalias.

El actor baila con su perro el tema "Te encontré" de El Vega, mientras que una mujer le graba entre risas y movimientos. Todo parece indicar que se trataría de la novia del intérprete español, quien usualmente no cuelga fotos junto a su mejor amigo en el su perfil de Instagram, pero esta vez decidió sorprenden a sus fans con un emotivo video.

Como era de esperarse, sus fanáticas de Instagram no tardaron en pronunciarse de inmediato. Muchas de ellas querían ser el adorable perro que fue cargado por Mario Casas, que, de lejos, ha dejado en claro que ama a su peludo amigo.

"Yo en estos momentos queriendo ser el perro", "Adoro a los hombres que aman las mascotas", "Se nota que tiene un lindo corazón", "Si quieren con tanta pasión a un perro, imagina como adora a su novia", "Lo mejor que veremos hoy", escribieron algunos usuarios.

Así como Mario Casas, existen muchos actores que han demostrado mediante redes sociales que son amantes de los animales, en especial de los peludos de cuatro patas.