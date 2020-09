Hombre decidió utilizar su chaleco para abrigar a un perro abandonado que tiritaba de frío

La pandemia del coronavirus ha generado que más personas saquen su lado más solidario y lo demuestren sin prejuicio alguno, así fue demostrado por un amable hombre que se hizo viral en Twitter tras prestar ayuda a un perro callejero que se encontraba sufriendo por la intensa lluvia que caía sobre su cuerpo.

El señor se encontraba deambulando rápidamente por una avenida cuando se percató de la presencia del indefenso animal, que estaba tiritando de frío debido a las bajas temperaturas y a las grandes gotas que descendían desde el cielo.

Sin embargo, lejos de actuar como todos los presentes, la persona optó por detenerse un momento y atender al cachorro: le brindó un par de caricias hasta que tomó la decisión de sacar el chaleco que tenía puesto para abrigar a su nuevo amigo que la estaba pasando mal.

Los presentes que también transitaban por la zona no podían creer el suceso y algunos no perdieron la oportunidad de grabar la emotiva escena, que fue difundida en las redes sociales buscando generar conciencia sobre el pésimo momento que atraviesan los animales de la calle.

"Los que menos tienen son siempre los que más dan. Este hombre con un corazón de oro vio a un dulce cachorro perdido acurrucado en una parada de autobús. Inmediatamente se quitó el chaleco y se lo puso cariñosamente para ayudarlo a mantenerse caliente", comentó un usuario en Twitter, junto al conmovedor video.

El perrito se mostró muy agradecido con el accionar del noble hombre y emitió una serie de ladridos como diciendo "muchas gracias", seguramente. A pesar que el abrigo solo fue un mínimo gesto, la mascota deberá seguir afrontando la dura pelea que mantiene con la indiferencia de las personas de mal corazón.

Las imágenes publicadas en Twitter se hizo viral rápidamente ya cuenta con más de 1,000 me gusta y unos 128 comentarios, de personas que se dedicaron a aplaudir la acción bondadosa del hombre.

Those who have the least are always the ones that give the most....



This man with a heart of gold saw a sweet lost pup all curled up in a bus stop. Immediately took off his vest and lovingly put it to help him stay warm. Shared pic.twitter.com/uxZNwXO894