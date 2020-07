Mujer sorprende con reacción al ver la travesura que hicieron sus perros

¿Debo dejar o no a mis perros por mucho tiempo solos? Esta pregunta debió hacerse una mujer que casi queda al borde del colapso tras ver la gran travesura que hicieron sus engreídas. En un video, que es viral en YouTube, se observa a dos bóxer haciendo de las suyas.

La joven nunca imaginó que sus canes fueran capaces de "destruir su sala". En un descuido de 20 minutos, la mamá perruna salió de su casa a realizar algunas diligencias y, cuando regresó, descubrió que sus perritas habían acabado con el sofá. Las imágenes se volvieron tendencia en YouTube.

Las redes sociales están invadidas de virales de animales, ellos son los principales protagonistas de diversos clips: adopción, maltrato animal, denuncias, adorables comportamientos, divertidas escenas, desgarradoras historias o travesuras, tal como sucedió con los perros de raza bóxer.

El video viral muestra a la joven retornando a su casa después de dejar a sus perras de raza bóxer, Athena y Freyja, solas durante 20 minutos. Ella cuenta que les dijo a sus engreídas que se comporten como "niñas buenas"; sin embargo, las chicas de mamá no escucharon las indicaciones, dando suelta a su máxima energía para jugar en la sala de la casa.

El resultado ha generado más de una emoción entre los usuarios. Para algunos es un video hilarante, mientras otros creen que es un total desastre para cualquier persona.

"Puedes imaginar mi sorpresa cuando llegué a casa a la pesadilla de cada dueño de perro ... ¡el sofá había explotado! Sé que en mi corazón mis dos ángeles no abrieron mi sofá y arrojaron pelusa por todas partes. Gracias a Dios ¡no fueron lastimados! ¡Estoy segura de que podría haberse extendido a las sillas si no hubieran estado allí para detenerlo!", se lee parte del texto que la mujer escribió en la publicación del video.

En poco tiempo, el video viral ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios. "Su madre los convenció de que el sofá explotó", "Ponen carita de inocentes", "¿Cómo no está enojada?", "No se qué haría se me pasara algo similar", escribieron algunos usuarios.