César Millán te brinda diez tips para educar a tu perro en casa

Famosos como Kim Kardashian, Thalía y Susana Giménez eligen y confían sus perros al mexicano César Millán, quien les brinda todos los tips y ejercicios para que su engreído tenga buenos modales.

El exitoso trainer comenzó su carrera entrenando humanos, para luego hacerlo con los canes en parques al aire libre, lo que se convirtió en su verdadera vocación.

En entrevista con Infobae, César Millán brindó 10 claves efectivas para que las mascotas del hogar sean entrenadas con amor y adiestradas sin inconvenientes.

¿Cómo adiestro a mi perro en casa?

– Adiestrar es muy fácil. Si al perro le brindas todos los días ejercicios y lo retas, él va a ser recibir de forma alegre las indicaciones. El perro, por naturaleza, es deportista. Le das cariño y ya no hay nada más que hacer; sin embargo, el problema es que hay humanos flojos. El can siempre está dispuesto, él siempre quiere trabajar, pero si no le das trabajo, él se va a frustrar y te va a destrozar la casa.

“Todos los días un ejercicio para el perro = cuerpo, mente y corazón feliz”, indicó el experto.

10 claves efectivas para entrenar a los animales

– Practicar el estiramiento y la flexibilidad.

– Que caminen y corran.

– Enseñarles a que tengan momentos de relajación.

– Enseñar a jugar, explorar y socializar.

– Los animales tienen que comer su alimento y quemar calorías practicando actividad física.

– Los perros necesitan salir de la casa para quemar energías al igual que las personas. Muchas personas piensan que tener al perro encerrado va a ser más obediente, pero no es así.

-Si no tienes dinero para comprar bancos para saltar o equipos para hacer actividad física, con una caminata diaria cumple el ejercicio diario suficiente.

-Los animales se despiertan con la luz del sol y es por eso que ellos están muy conectados desde temprano con la tierra y con la astrología.

– Los animales toman la energía que hay en la casa. Si la energía es caótica, él también lo será. Si tiene malos hábitos, también tendrá malos hábitos. Si la casa está desordenada el perro lo va a sentir al instante.

-La alimentación, otro factor fundamental. Si no es nutritiva, como se les da a la familia, también afectará a las mascotas, por lo tanto, hay que darles su alimento y que coman bien.