Joven se niega a volver a su país sin los seres que ama: “A mis mascotas no las dejo”

La pandemia a causa del coronavirus ha provocado que los países cierren sus fronteras con el objetivo de prevenir contagios masivos de la mortal enfermedad; sin embargo, en el camino muchos viajeros no han podido retornar a su nación.

La situación que vive el mundo ha dejado a cientos de extranjeros varados como es el caso de Michael Graef, argentino de 33 años quién no pudo retornar a su país junto a sus dos perros y compañeros de aventura, Chamo y Nilo.

De acuerdo a una publicación compartida en Facebook por la usuraria Jussy Pizarro Chizan, la situación que vive Michael en el Perú es bastante dramática ya que después de un tiempo recorriendo Sudamérica, le robaron todas sus cosas en Perú.

El hombre se quedó únicamente con lo tenía puesto y el triciclo que usaba para transportar a sus queridas mascotas, Chamo y Nilo. Ahora se encuentra viviendo en la calle y sin dinero.

La mujer que compartió su historia cuenta que Michael busca retornar a su país, pero tiene miedo que en el vuelo humanitario no le reciban a sus mascotas por lo que él no iba abandonarlos, por lo que tenía un plan B.

“A Michael le daba pena pedir ropa y comida porque en su país tenía de todo, pero las circunstancias lo obligaban a hacerlo”. “Pidió un par de zapatillas en buen estado, porque en caso de que no lo recibieran en un vuelo de vuelta a su Argentina natal, estaba decidido a irse caminando con la compañía infaltable de sus perros”, menciona en la publicación.

Con el objetivo de poder apoyar a Michael, Jussy busca que este caso llegue a alguna organización animalista o protectora de animales lo pueda ayudar a entrar al país con sus dos perros.

“Chamo y Nilo tienen mucha suerte de tener a Michael como papá. Y Michael es un gran ejemplo para todas esas personas que abandonan a sus animales. La familia no se abandona”, describe la usuaria que compartió esta conmovedor historia.

Michael ama tanto a sus perros que, según cuenta Jussy, la tristeza lo embarga cuando sus fieles compañeros pasan hambre. “Si yo no tengo para comer me la aguanto, pero cuando no tengo para darles a ellos, se me parte el corazón”, citó.

¿Cómo ayudar a Michael?

A través de la publicación compartida en Facebook, Jussy dio a conocer las necesidades que Michael viene pasando y para cualquier ayuda, pueden encontrarle en el cruce de calle Arenales y Cuba.

Hasta el momento alguien le ha donado un teléfono móvil para que pueda comunicarse con su familia. “A Michael le donaron un celular y ya tiene número activado: 933 708 882. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de conseguir un cuarto que lo acepte con sus perros para que ya no duerman en la calle”, añade.

Video de joven buscando ayuda para volver a su país junto a sus dos perritos