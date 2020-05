Mujer se quedó sin ingresos y solo come una vez al día para alimentar a sus 13 perros

Muchas personas han tomado conciencia sobre el verdadero valor que tienen los animales y los protegen como un integrante de la familia y durante esta pandemia por el COVID-19 se ha logrado ver historias realmente conmovedoras.

La pandemia ha provocado que millones de personas en todo el mundo se queden sin empleo y sus ingresos económicos se vean perjudicados; sin embargo, eso es pretexto para abandonar a nuestros queridos perritos.

Una noble mujer en la ciudad de Chennai, al este de India, ha hecho todo lo posible por seguir cuidando y alimentado a sus 13 queridos perros, sin importarle pasar hambre a ella al comer solo una vez al día.

La mujer de nombre Meena, reside en la localidad de Mylapore y trabajaba como cocinera. En el transcurso de su vida, más 21 años, ha vivido con sus perros en una pequeña casa, informó el portal Times of India.

Maena también se vio afectada por la pandemia, ya que en su país ha sido declarado en cuarentena, provocando que el lugar donde trabajaba cerrara y se viera perjudicada económicamente, pero aprovechó el adelanto de su sueldo para comprar alimentos.

“Me sentí un poco incómoda cuando pensé en pedir un adelanto de salario a las personas en cuyas casas he estado trabajando durante mucho tiempo. Pero tuve suerte. Dos dueños de casa me dieron el salario de dos meses por adelantado, y sabían que tengo una familia de 13 perros para cuidar”, dijo Meena a Times of India.

Para esta gran mujer de 39 años, sus queridos 13 perros son lo más importante y en este duro tiempo que afronta, hará todo lo que esté en sus manos para seguir alimentándolos y jamás los abandonaría.

No hay duda que el amor por los animales nos hace hacer cosas increíbles como este conmovedor caso. Ahora ella espera que alguna organización pueda ayudarla para seguir cuidando de sus queridos perros.