Golden retriever en consolado por un bebé porque estaba asustado por la tormenta

El amor sincero que brindan los niños se vio reflejado en un video de Twitter, quien se ha ganado el respeto de los millones de usuarios luego de brindarle protección a su golden retriever, quien se encontraba asustado por la tormenta.

Los fuertes estruendos que azotaban la noche provocaron un ataque de nervios en la mascota, haciendo que se vaya a un rincón de la casa mientras esperaba temerosamente a que todo termine.

Sin embargo, el cachorro nunca pensó que iba a tener el apoyo del más pequeño del hogar, un bebé de apenas 2 años que ya sabe darse cuenta cuando alguien necesita un poco de ayuda.

El sonido de los truenos era cada vez más fuerte, el miedo recorría todo el cuerpo del golden retriever y la figura de una mini-persona se hacía presente en el interior de la vivienda con la intención de sacar su lado más heroico y ganarse la admiración de sus padres.

El gran suceso fue registrado por el teléfono móvil del jefe del hogar, quien al ver las intenciones de su primogénito decidió montar una escena escondida para subirla a Twitter y ver las reacciones de los usuarios.

En el clip se observa al bebé tomando de la patita a su mascota, acariciándolo y colocando su cabeza contra la suya como una forma de comprender su temor frente a los estruendos que rondaban la noche.

Tras publicarse el video en Twitter, las reproducciones se dispararon de manera impresionante en pocos horas y las reacciones emitidas por los cibernautas fueron miles, donde la mayoría resaltaba el gran trabajo que realizaba el menor para tranquilizar a su golden retriever.

This little guy comforting his buddy during a thunderstorm is the best thing you'll see today

pic.twitter.com/HD6rdLuE7z