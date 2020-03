Niña con autismo lleva a su peluche a concurso de perros y juez lo deja participar

Una conmovedora historia de una niña y su “perro” que se volvió viral en las redes sociales y muestra la inocencia que ellos tienen y la importancia de las acciones que los adultos realizan por mantenerla. ¡Realmente bello!

Muchas veces pensamos que vivimos en un mundo que no se conoce de respeto y comprensión; sin embargo, una nueva historia nos hace pensar todavía existen esperanzas seres muy nobles que dan un gran ejemplo.

Resulta que durante una competencia canina del American Kennel Club(AKC), se vivó una escena adorable y anecdótico luego que una niña con autismo mostrara a su perro de peluche e intentara hacerlo parte del evento.

Ante tan adorable e inocente situación, y lo que se robó el aplauso de todos, fue que uno de los jueces de la exposición permitió que el “perrito” de la niña compitiera junto a los otros que son de carne y hueso. Todo para ser incluida.

El video que fue publicado en Reddit se observa al juez inspeccionar al perro de peluche como si realmente estuviera compitiendo y luego le indica a la niña que pase al “perro” al área de exhibición para que compita junto a los otros canes.

Al ver que el juez le permitió que su “perrito” también compitiera, la niña no pudo con tanta felicidad y corrió junto a su mascota para luego abrazar al juez. ¡Un hermoso momento digno de imitar!

A través de estos gestos nos damos cuenta lo bello y fácil que es tener empatía por la inocencia que muchos niños tienen y que la mejor recompensa es una sonrisa. ¡Una acción para imitar!

