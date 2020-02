Burrito recibe a su humano como un perro y causa sensación en redes

Un burro llamado Walter ha enternecido a miles internautas en Facebook, luego de copiar algunos comportamientos de sus hermanos perrunos. A pesar de que no pertenecen a la misma especie son una familia.

Walter fue adoptado por Kelly y Brad Blake cuando era a penas un bebé. Esta familia decidió brindarle un hogar a este animal y llevarlo a vivir con ellos en el poblado de Oatman, en el estado de Arizona, en Estados Unidos.

"Tenemos burros salvajes que deambulan por la ciudad. La mamá de Walter lo rechazó porque era demasiado joven", contó Brad al portal The Dodo.

Así que, el pequeño animalito fue con esta familia, quien rápidamente se encariñó por el amor y cuidado que le brindaban en casa.

El burrito pasaba tiempo con los perros de Kelly y Brad. "Tenemos tres pastores alemanes y todos ayudaron al bebé Walter desde el primer día. Nos han ayudado a criarlo y enseñarle modales en la casa", mencionó el padre del animalito.

Una de las características del tierno Walter es que brinca de alegría cuando su humano está cerca a casa. Esto sorprendió a los usuarios en Facebook, ya que empieza a mover la cola como si fuera un perrito.

Wapa, el animal tiene su cuenta Walter the orphan from Oatman's happy new life (La nueva vida feliz de Walter, el huérfano de Oatman) en Facebook, donde sus papás comparten fotografías de su día a día. ¿No es hermoso?