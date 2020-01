¿Por qué es importante el uso del collar isabelino?

Todos los papás perrunos queremos lo mejor para nuestros perrhijos y cathijos por lo que ante la más mínima señal de algo anda mal con ellos, lo llevamos al veterinario. Pero, algo que nos rompe el corazón es que, quizás, luego de volver de la consulta nos mencione que tenga una alergia a la piel y no debe lamerse y para evitar ello el collar isabelino es una gran herramienta en el proceso de curación, aunque a nuestras mascotas no les guste.

Es importante mencionar que, el collar isabelino, también llamado collar en cono se usa en veterinaria como “método de contención” para evitar que el animal, generalmente un perro o un gato, se autolesione tras ser sometido a algún tipo de tratamiento.

El collar isabelino viene en diferentes tamaños y debe ser adecuado a la medida al cuello de las mascotas. Asimismo, se debe realizar el ajuste correcto para evitar problemas a nuestro compañero.

¿Cuándo se debe colocar el collar isabelino a tu mascota?

De acuerdo a la veterinaria Ana Martínez Montes, explica al portal Web consultas, que el collar isabelino tiene diferentes fusiones, y que en el siguiente espacio te explicaremos cuáles son. ¡Atenta y toma nota!

No se toquen las heridas: después de una cirugía, (una esterilización, por ejemplo), o bien otras heridas sucias como consecuencia por lo general de accidentes, ya sean mordidas, cortes, o atropellos.

Para los tratamientos oftalmológicos: también se usa para que los animales no se rasquen o se toquen la cara cuando aplicamos un tratamiento para los ojos, sea quirúrgico o no; como ayuda en tratamientos de oídos, que son zonas que suelen molestar mucho y los animales se tocan o rascan para aliviarse el picor o el dolor.

¿Qué pasa si tu mascota no se acostumbra al uso del collar isabelino?

Vale resaltar que a pesar que lo grande o extraño que le pueda parecer a la mascota, se acaban acostumbrando después unas horas. “Es cierto que tienen limitaciones (chocan con las puertas, o con lo que encuentran en su camino, no pasan por sitios estrechos...), pero si es de un tamaño adecuado, el collar no debe impedir hacer eso, una vida normal”.

No obstante, si tu mascota tuviera dificultades porque se negase a comer o beber, o no pudiera hacerlo con el collar puesto, podríamos ofrecerle la comida en un plato menos profundo al que tenga un mejor acceso. Pero, después de ello no lo logra, debemos quitarlo y asegurarnos de que esté supervisado mientras come, y de ponerlo de nuevo en su sitio tan pronto como termine la comida.

Finalmente, es importante resaltar que, a pesar de ser bastante difícil tanto para los animales el uso del collar isabelino, su uso es indispensable para su pronta recuperación. Todo tiene un propósito.