Joven ofrece su auto a la persona que le devuelva a su perrito que se perdió en Navidad

El desesperado acto de un hombre por encontrar a su perrito se ha vuelto viral en Facebook. Resulta que "Falucho" se perdió el miércoles de Navidad y su humano está dispuesto a dar su carro a la persona que le devuelva a su querido compañero de cuatro patas.

La conmovedora historia se cita en la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi en Buenos Aires, donde un hombre llamado Carlos Quiroga viene pasando momentos de angustia luego que robaran a su perrito durante la Navidad.

"Ofrezco el auto porque es lo único que tengo, porque no hay dinero. Pero el perro vale mucho más para mí. Fue un regalo de mi padre", escribió el hombre en su cuenta de Facebook.

El padre del joven, quien falleció hace algunos años, le regaló a “Falucho” cuando este tenía tan solo 39 días de vida y desde el momento en el ambos se unieron formaron un hermoso lazo de amistad.

El hombre y el perro eran inseparables. Vivían, dormían, comían y paseaban juntos. Por lo que, cuando murió el padre de Carlos, su mascota fue el amor de su mascota lo que hizo que afrontara este duro momento.

“Entrego este auto al que me diga quién tiene mi perro. Me lo robaron afuera de mi casa. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué idea? Me destruyeron sacando al perro, ¿por qué no vinieron y me pidieron una cría antes de robármelo?”, escribió frustrado el hombre.

Esta forma desesperada de buscar a su compañero de vida, muchos usuarios compartieron la publicación, volviéndose viral a los pocos minutos.

Actualización

Afortunadamente, tres días después de que Carlos denunciara el robo de su perro, su mascota apareció luego de que un hombre llamado Jose Acosta que lo rescatara y lo cuidara en su vivienda hasta encontrar a su verdadero dueño.

“Gracias a Dios y la gente que estubo al tanto y compartiendo hoy está en mis manos de nuevo! no se imaginan la alegria que estoy pasando y lo contento al tener mi perro mi compañero junto a mi lado.”, escribió el joven acompañado de unas fotografías junto a su mascota.

“Como verán era tal como decía, me lo habían robado me lo habían llevado a Bahia Blanca 120km de la localidad de donde vivo. Todavía no puedo dar con la persona que se lo llevo. Espero no dar con esa persona y que con el tiempo pague por lo que hizo y no se lo vuelva hacer a otra persona! Por lo tanto agradezco a Jose acosta que fue la persona que me devolvió al perro que lo tenía en su vivienda en barrio Maldonado”, acotó Carlos Quiroga.