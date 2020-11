¿Deseas sacar adelante tu emprendimiento? ¡Seis claves de éxito para tu negocio!

En la época más severa de la COVID-19, la tecnología jugó un papel importante en las empresas para la continuidad de sus operaciones y mitigar el avance del virus, y en la actualidad sigue cumpliendo ese rol relevante.

Según Rextie, algunas empresas se beneficiaron y otras no con la tecnología en dicha coyuntura, en la que pocas pymes (pequeñas y medianas empresas) tienen claro el camino a seguir y cómo afrontar la nueva conducta de los consumidores.

“EL comportamiento del consumidor ha cambiado casi en su totalidad y las pymes tienen que estar preparadas para apalancarse de conocimiento y sacar a flote sus negocios” explicó la CEO de Rextie, Mateu Batle.

Rextie, la fintech peruana de cambio de divisas, brindó claves de éxito para afrontar la nueva normalidad:

1.- ¿Cómo aprovechar la tecnología?

La conversión digital se ha acelerado notoriamente. Por ello, es importante proveer a los colaboradores de las herramientas y capacidades tecnológicas adecuadas, tanto para la comunicación interna como para el contacto con clientes.

También, es necesario invertir en la seguridad informática de la empresa y capacitar a los colaboradores en el uso correcto de antivirus, firewalls y contraseñas.

2.- ¿Cómo liderar el equipo?

Como líder, desarrollar el potencial del equipo es fundamental para el éxito de la empresa. Para ello, lo mejor es generar un ambiente de seguridad, crecimiento y acompañamiento en la empresa, en el que todos los colaboradores sientan que sus contribuciones son esenciales.

Es importante recordar que las decisiones que tome la organización no deben estar centralizadas solo en el gerente o directivo. Todos los colaboradores tienen la capacidad de buscar soluciones y proponerlas.

3.- ¿Qué hacer a nivel financiero?

En la nueva normalidad, la estrategia financiera de la empresa puede necesitar un ajuste o un viraje radical. La manera en que la empresa realizaba las cosas antes de la pandemia puede ya no tener sentido.

Lo primero que se debe realizar es un presupuesto a detalle, considerando todos los cambios, gastos extras y ahorros que han venido con la pandemia. A partir de ello, se puede tomar mejores decisiones.

4.- ¿Cómo aprovechar mejor el marketing?

Una pequeña o mediana empresa no cuenta con el presupuesto para una gran campaña publicitaria, pero esto no quiere decir que no pueda aprovechar las estrategias del marketing para mejorar sus ingresos.

Es relevante enfocarse en los clientes más rentables y apuntar hacia ellos. Pueden ser, por ejemplo, aquellos recurrentes que ya tienen en las bases de datos o quienes se interesaron por los productos y no llegaron a adquirirlos. Se debe considerar crear una estrategia para llegar a ellos y convencerlos.

5.- ¿Cómo aplicar buenas prácticas en operaciones?

Lamentablemente, las cadenas de suministros y los canales de distribución se han afectado severamente por la pandemia y en muchos casos, han terminado por desaparecer.

Hoy es necesario que cada área evalúe y replantee sus procesos, teniendo en cuenta los plazos y costos. Probablemente, encuentren varias oportunidades para tercerizar o automatizar distintos procesos.

6.- ¿Cómo generar valor cumpliendo las normativas?

Mantener un ecosistema saludable moral y éticamente ayudará a mitigar riesgos, evitar sanciones y brindará seguridad y transparencia a la gestión de la organización.

Esto se verá reflejado positivamente en la reputación de la empresa. Es necesario recordar que hoy los clientes buscan empresas éticas y valoran mucho el respeto a las normas.

Fuente: ANDINA