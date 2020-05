Tortilla de papa con queso: ¡No vas a creer lo fácil que es esta receta! [VIDEO]

Peruano que no come papa, no es peruano. Utiliza este alimento en tus desayunos para una comida especial muy sencilla de preparar.

Por otro lado, la tortilla de papas y queso es una excelente manera de empezar el día recargados gracias a sus nutrientes.

¿Qué propiedades tiene la papa?

La papa es un tipo de carbohidrato complejo, lo que la convierte en una fuente de energía 100% natural.

Aporta las proteínas diarias necesarias al organismo.

(Foto/ngenespanol)

Poseen un alto nivel de antioxidantes y nutrientes esenciales.

Tiene vitamina C, B6, B3 y B9.

Contiene minerales como potasio, manganeso y magnesio.

Aprovecha estos beneficios y el rico sabor del queso derretido gracias a esta receta. ¡Toma nota!

Ingredientes

3 papas medianas

5 huevos

1/2 cebolla

4 lonchas de jamón york

8 lonchas de queso, tipo para sandwich

Sal

Aceite de oliva

1.- Lo primero que vamos a hacer es calentar una sartén a fuego medio, añade un buen chorro de aceite y agrega las papas bien peladas y picadas y la cebolla cortada en trozos más grandes. Adiciona una pizca de sal y dejar cocinar todo, mientras lo removemos con frecuencia con una cuchara de madera, durante unos 10 minutos

2.- Luego de ese tiempo, plastamos la patata con la cuchara. Ya estarán blanditas así que, no debería ser difícil hacerlo. Dejamos cocinar 5 minutos más mientras aplastamos con frecuencia, hasta haber obtenido una especie de patata en puré muy sólido

3.- Ahora es momento de colocar en un bol poner los huevos. Agega una pizquita de sal y batir bien. Después añadimos el puré de patata y cebolla y mezclar hasta obtener una masa homogénea

4.- Esparce un pequeño chorrito de aceite de oliva en una sartén más pequeña y más profunda, a fuego bastante moderado. Encima colocar aproximandamente 1/3 de la mezcla de patata y huevo. Con la cuchara lo extendemos por toda la superficie de la sartén y encima, colocamos 4 lonchas de queso, 4 lonchas de jamón york y finalmente otras 4 lonchas de queso. Si quieres puedes añadir la misma cantidad de queso que de jamón. O más jamón que queso. Eso ya, a tu gusto. Encima colocamos el resto de la patata y huevo y con la cuchara lo extendemos de tal forma que la superficie quede bien lista. Si asoma un poquito del relleno no pasa nada. Cocinar a fuego moderado 5 minutos

5.- Para dar la vuelta ayúdate con un plato y continúa cocinando. Nada más hacerlo, pasamos la cuchara de palo por los bordes de la tortilla, de tal forma que la vayamos «recogiendo» un poquito con ella. De esta forma, lograremos que quede con una forma más redondita y más vistosa. Cocinamos otros 5 minutos más

6.- ¡Listo! Retira de la sartén sirve y disfruta.

¿Cómo preparar tortillas con papas y queso?

Mira este vídeo y aprende paso a paso esta receta.