¿Qué significa soñar que estoy besando a mi ex? Jhan Sandoval nos explica

Los sueños a veces nos hacen revelaciones o nos advierten cosas, pero ¿qué significa soñar con tu expareja?

Quizás lo primero que pensamos es que lo extrañamos, pero en realidad este sueño tiene muchas interpretaciones.

Por ello, Jhan Sandoval nos explica qué es lo que verdadera significa este sueño.

¿Qué significa soñar que estoy besando a mi expareja?

El tarotista explicó que en una primera instancia, este sueño tiene que ver con recuerdos o con nostalgias que de repente no terminas de superar respecto a esa relación pasada. Evalúa qué tanto ha quedado atrás esa situación.

A nivel más subjetivo, puede representar cierta comparación que estuvieras haciendo, entre esa relación pasada y alguna experiencia emocional que tengas en el presente, en el caso que tengas una nueva pareja o saliente.

En otras palabras, implicaría que comparas esa experiencia que vives y la anterior.

También tiene que ver en que no has superado etapas, un miedo al fracaso a nivel emocional, algo que de esa relación no terminas de superar y es una impresión emocional que arrastras hasta el día de hoy.

Es muy importante que en este tipo de sueños, si son repetitivos, analizarte y darte cuenta qué es lo que tienes que superar de esa experiencia afectiva pasada.