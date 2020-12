¿Qué nos deparan los ángeles para este 2021?

Los ángeles son guías espirituales que han sido creados para encender la luz que hay en ti y mostrarte el verdadero camino del amor. Ellos no intervienen en tus decisiones y acciones, pero están dispuestos a brindarte su apoyo si lo pides con mucha fe y sobre todo con una gran consciencia que aprendiste sobre la situación que estar atravesando.

Algo muy importante es que ellos pueden ver tus intensiones y según ello es como se manifiestan en tu vida.

Para el 2021 ellos te orientan en regresar al camino del amor y con este ingrediente principal construyas todo en tu vida. Debes ser creativo en cada área de tu vida, pues con esta habilidad podrás construir todo de nuevo, pues no hay nada imposible que no se solucione con creatividad, eres un ser creador, solo que lo has olvidado.

Se amor, has nacido para amar y ser amado, deja el resentimiento y la culpa. Cuando te encuentras en esa baja vibración creas situaciones negativas, no avanzas y te pierdes de la verdadera libertad. Este año 2021 se viene de mucho florecimiento en el amor, si te liberas de tus antiguas memorias dolorosas.

Es un año de más cosechas, el 2020 fue un año de cosecha sin previo aviso y según ello es como viviste el 2020, este 2021 viene con más responsabilidad, mira dentro de ti y observa que debes mejorar en tu mundo interior para ser mejor y sobre todo tu cosecha sea maravillosa y no dolorosa, recuerda: “Como es afuera es adentro y como es adentro es afuera”.

Vive, no sobrevivas, ya aprendiste del confinamiento, ahora que valoras la vida, has todo lo que prende tu vida y no digas no puedo porque estas limitaciones están en tu vida y mereces romperlas. Se disfrute, porque has nacido para disfrutar todo lo que hay en la vida, vive al ahora y suelta las memorias del pasado. Te toca sembrar y cosechar, este 2021 es una nueva oportunidad y depende de ti como lo construyas. Ya aprendiste la lección este año 2020. Sana tus heridas porque desde el 2020 llego la cosecha masiva de tus frutos, entonces crea un 2021 con libertad, porque desde ahí donde percibes el mundo y como este se manifiesta en tu vida.

Se salud, es momento de cuidar ese vehículo divino pero lo olvidas, ¿Cuánto más necesitas para amar ese vehículo llamado cuerpo? Ama la existencia, como nosotros los seres de luz te amamos a ti.

Se paz y no solo la profeses, encuéntrala y luego vive en ella, se tu paz y no te fijes en la paz de los demás. Se libre.

Este año 2021 es la 2da oportunidad y la continuación del florecimiento para realizar las cosas mejor en todas las áreas de tu vida, es un nuevo comienzo con más conciencia, es un año de luz y crecimiento para quienes lo elijan y un año fuerte en aprendizaje para quienes se mantengan en la misma zona.

Los seres de luz, están aquí para apoyarte, amarte y guiarte, Cuando te sientas en soledad cierra tus ojos, pide que te abrace y ahí estará junto a ti con un susurro de amor sanando tu corazón y brindándote la salida para aquella situación.

*Canalizado y escrito por Vanessa Varesse, Mentor espiritual, angeologa y coach transformacional.