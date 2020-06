Ya sea por estrés u otra cosa, pero hay personas que no desarrollaron mucha la tolerancia ni la paciencia.

Pero muchas veces es que los astros intervienen y hacen de las suyas. Por eso, te contaremos cuáles son las mujeres que se enojan con más facilidad, según sus signos zodiacales.

Aries

Para empezar Aries es una mujer que le fluye eso de ser necia, difícilmente alguien la hace cambiar de opinión, aunque esté equivocada.

Pues, estamos hablando de un signo del zodiaco de fuego, es claro que se enojan fácilmente y simplemente no pueden disimular sus emociones, son capaces de explotar de ira. Además, les cuesta hablar las cosas, prefieren evadir.

Tauro

Lo primero que tienes que saber es que Tauro es un signo al que lo representa el toro, es decir, no disimulan ni un poco, las mujeres así gritan con la intención de que todo el mundo se entere de que algo no les parece, entre más ruido mejor y lo recomendable es que ni te les acerques en un tiempo, les cuesta recuperarse, pues, eso del rencor también se les da muy bien.

Cáncer

Pese a que Cáncer es uno de los signos más hogareños y siempre están dispuestos a ayudar, no te dejes engañar porque son sumamente temperamentales, llega un momento en el que el vaso se les llena y no hay marcha atrás, estallan y son capaces de decir palabras muy hirientes, se dejan llevar por el momento.

Leo

El signo del zodiaco más demandante, si no le prestas atención cuando ella lo requiere es posible que pierda el control, además, son muy pasivas-agresivas, tal vez no griten o avienten objetos, pero son de las que dañan con el silencio y actitudes que hacen sentir mal a la otra persona, en serio no te metas con una mujer Leo, saldrás perdiendo en la discusión.