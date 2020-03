Horóscopo semanal de Jhan Sandoval del 02 al 08 de marzo del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del todos los signos zodiacales desde el 02 al 08 de marzo. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Trabajo: Estarías descuidando algunos aspectos importantes de tu trabajo. Quizás estarías asumiendo una actitud poco decidida con respecto a un proyecto que en realidad te beneficia. Deja los temores de lado y organiza a las personas indicadas para concretar de manera satisfactoria con esa labor. Evita repetir errores.

Dinero: Tendrás que decidir entre una inversión que sería para beneficio de muchos o la posibilidad de tener ganancias de manera individual. Analiza con detenimiento el impacto que tu resolución tendría en adelante. El tarot te aconseja mantener el grupo laboral que has obtenido con el tiempo y las dificultades.

Amor: Es importante que dejes la apatía de lado y reconozcas las posibilidades que se están presentando en el ámbito sentimental. Tienes la oportunidad en este momento de construir lo que realmente deseas en ese terreno. Esta vez no hay escusas para dejarte llevar por la indecisión, ni por ideas negativas.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Trabajo: Una etapa complicada se va acabando en el ámbito laboral. Como resultado de esta experiencia tendrás mayor claridad de lo quieres y tienes en esa área de tu vida. Sobre todo sabrás con quienes puedas contar y a pesar de todo, tu tendencia será a conservar el fruto de tu esfuerzo. Pero además a mantener tu estabilidad.

Dinero: Una nueva alternativa se presenta para incrementar tus ganancias. Es posible que constituya un proyecto que en un principio no veas con mucha expectativa pero que luego te dará la posibilidad de mejorar tu situación económica. La experiencia te dará una mejor perspectiva para ver crecer tu patrimonio.

Amor: Mensajes que serán sorprendentes para ti. Alguien asume una actitud que no esperabas a nivel sentimental. Te sentirás motivado y con ganas de ser más expresivo y de confiar nuevamente en un vínculo que tenga la intensidad que tú deseas. Un encuentro y la renovación de un sentimiento que perdura.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Trabajo: Ten cuidado con caer en una situación rutinaria en el campo laboral. Tu naturaleza siempre necesita ingredientes distintos para mantener el interés. Algo se te estaría dejando de interesar y eso generarte poco entusiasmo por tus labores. No olvides que siempre tu ingenio puede crear algo distinto.

Dinero: Tendrás que evitar grandes inversiones en esta etapa. Es posible que hayas administrado de manera no muy favorable tu economía y eso te haya llevado a un desbalance. Aprovecha este periodo para idear la mejor manera de incrementar este aspecto de tu vida. Surgirán ayudas inesperadas.

Amor: Momento oportuno para disfrutar de una compañía. Surgirá un evento o actividad que te permita compartir un espacio de entretenimiento con la persona que te interesa. Sin embargo, es posible que alguien más se entrometa en esta historia y tendrás que saber definir. Evita los triángulos amorosos.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Trabajo: Momento para estudiar una propuesta que podría llevarte a un destino diferente del que habidas pensado. Será provechosa por donde la mires, pero tal vez tengas que combinarla con una capacitación que te permita asumir estas labores con mayor tranquilidad y conocimiento. Buen momento para cambios.

Dinero: Tomarás una decisión osada que en el fondo de tu ser, sabes que será lo mejor para ampliar tu economía. Si esa actividad no funciona es mejor que la dejes de lado y te concentres en algo más productivo. No te dejes vencer por las trabas que en un principio se presenten. Ese emprendimiento será provechoso.

Amor: Puede que en este momento no estés de humor para escuchar las quejas de esa persona. Sentirás que has sido manipulado todo este tiempo y que no te has estado dando cuenta. Antes de expresar tu malestar piensa si en realidad vale la pena seguir alimentando una situación de conflicto o simplemente retirarte.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Trabajo: Es momento para arreglar documentos y algunas tramitaciones que puedes haber estado descuidando. En esta etapa algún olvido podría ser motivo de complicaciones. Será mejor que lo evites pero por sobre todo ordenes todo lo que has estado dejando para después. Dejas de lado algunas actividades.

Dinero: Tendrás la posibilidad de multiplicar tus ingresos a través de nuevas formas de comunicación o labores relacionados con eso. Sentirás que eso permitirá ver de manera más productiva tus actividades y por ende la cosecha será mejor. Algún hermano o amistad podría intervenir en tus finanzas.

Amor: A pesar de la desconfianza que una situación te genera a nivel sentimental. Evitarás decir algo por temor a cometer un error. Buscarás mantener un vínculo con alguien debido a la costumbre a pesar de que no tienes claridad sobre lo que eso realmente te otorga. Define tus expectativas sentimentales.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trabajo: Momento de proyección a nivel profesional. Sentirás que este es el momento para intentar actividades que antes te daban temor. Es tiempo de exponerte y buscar nuevas oportunidades. Esto tendrá un buen resultado, no lo dudes. Aunque no sea en los tiempos y plazos que tu esperabas. Posibles viajes.

Dinero: Un contacto o idea con el extranjero te dará la oportunidad de ver crecer tus finanzas. Quizá un viaje te haga meditar en la posibilidad de tener algún tipo de intercambio o convenio. No descartes los aportes de otros para la concesión de ese proyecto. Recibes ayuda de alguien que está afuera.

Amor: Retomas una relación luego de situaciones de tensión entre ambos. Esta vez los sentimientos sentirás que son más definidos que antes. Pensarás en asumir una convivencia o la posibilidad de establecerte de manera comprometida con esa persona. Dejaras salir lo que hay en tu corazón te sentirás más satisfecho de esa aspecto.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Trabajo: Actividades laborales en lo que realmente te gusta. Disfrutaras de tus labores y de los resultados que obtengas. Todo lo relacionado con la belleza y el arte estarán bien aspectado para ti. Tu nombre adquiere mayor importancia dentro del espacio en donde te desenvuelves. Momento de productividad.

Dinero: Es momento para sumir un reto que te permita saldar deudas y resolver tus asuntos económicos. Pensaras en migra o cambiar de actividad. No lo hagas de manera impulsiva. Ten las certezas necesarias ante de todo. Es importante que te plantees objetivos claros y no solo te dejes llevar.

Amor: Sentirás que esa persona no está actuando de manera transparente. Una decepción te llevara a buscar la verdad sobre una historia. Descubrirás que esta no corresponde a la actualidad y evitaras decir algo que podría generar una ruptura. Escucha a tu corazón antes de tomar en cuenta algunas opiniones que tampoco tienen certezas.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Trabajo: Una celebración o el reconocimiento por el esfuerzo y constancia que le has estado poniendo a tus labores te sorprenderán. Momento de satisfacciones y de unidad. Dejas de lado las diferencias que has estado teniendo con alguien de tu entorno. Esto permitirá que se obtengan mejores resultados.

Dinero: Una tramitación que ha estado pendiente será la clave para resolver un asunto financiero. No dejes ese tema sin resolver. Será de vital importancia para tu economía. Descubrirás una forma que no sabías para tener la estabilidad que necesitas en el plano material. Es momento para dejar las evasiones.

Amor: De pronto algo se presenta de la manera que tú deseabas y es posible que sientas que el universo te ha escuchado. Un compromiso se establece o de alguna manera empieza a funcionar con un contenido de mayor madurez. Aprovecha y disfruta de esta buena etapa en el campo personal y amoroso.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabajo: Tendrás la oportunidad de llegar a un acuerdo con una persona con la que has tenido tenido algunas discrepancias en lo laboral. Te darás cuenta que las diferencias han sido más subjetivas y conciliarán para la mejoría de la labor. Esta semana tendrás capacidad para nuevas alianzas o bien para convencer a otros de tus talentos.

Dinero: Esta semana tendrás la solvencia necesaria para asumir gastos personales como para apoyar a familiares o personas que quieres. Sabrás organizar tu economía y es probable que decides incursionar en una inversión que te sujete a una nueva responsabilidad. Una persona del sexo masculino será la clave para tu crecimiento financiero.

Amor: Es posible que estés sintiendo mucho por una persona que a la par te genere incertidumbre por sus actos. Esto te lleva a sospechar de traiciones y lejos de aclarar podrías envolverte en miedos y fantasmas que le hagan daño a tu vida sentimental. Si estas solo llega alguien no muy transparente que podría ilusionarte.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

Trabajo: Sentirás en estos días que se presentan nuevos proyectos y a la parte competencia directa. Alguien intentará demostrar más capacidad que tú, lo que te llevará a perfeccionar tus herramientas y mostrar tus talentos. Se presentan viajes cortos que te darán la posibilidad de iniciar nuevos objetivos que serán beneficiosos.

Dinero: Estarían aumentado tus posibilidades económicas y es probable que la restricción se sienta en esta semana. Necesitas organizarte y aplazar algunos pagos para que no tengas malos entendidos con personas que exigirán devoluciones de dinero. Fíjate bien en lo que firmas, podrías gestionar préstamos que luego te generen compromisos mayores.

Amor: Se rompe el hielo con esa persona que llama tu atención. En esta semana una reunión social o de amigos tendrán la oportunidad de conocerse más. Aumentará la confianza o el deseo de interactuar. Para los solteros del signo. Se presentará mucha vida social y la posibilidad de conquistas.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Trabajo: Surge un cambio sorpresivo en tus temas laborales. Es una propuesta que renovará el enfoque de tus proyectos. Alguien criticará el desarrollo de tu labor y deberás demostrar con hechos la eficiencia de tu trabajo. Semana de éxitos en asuntos legales o documentarios que te estaban preocupando.

Dinero: Retomas actividades que antes generaban buenos ingresos. Esto no afectará tu agenda actual, más bien contribuirá a una semana productiva económicamente. Es posible que empieces un negocio o retomes contactos con clientes y veas en estos lazos productividad, pero no abundante, aunque si inmediata.

Amor: Es posible que esta semana surja una desilusión o malentendido que saque a flote cosas que aparentemente perdonaste de tu pareja. Evita mezclar el presente con el pasado ya que la predisposición seria a la ruptura. Te darás cuenta que aun tienes mucho por perdonar u olvidar si realmente deseas ser feliz en el amor.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Trabajo: Un cumulo de trabajo sumado a la exigencia de superiores haría de esta semana un periodo de tensiones y sobrecarga. Evita el mal humor y confía más en tus talentos. La inseguridad frente a algunas gestiones que realices complicaría el panorama. Tendrás apoyo, pero es importante que lo solicites.

Dinero: Advertencias sobre robos o perdidas en los próximos días. Todo lo referido a préstamos bancarios podría traerte complicaciones económicas futuras. Es probable que esta semana se toquen temas de herencia o repeticiones de dinero pendiente a nivel familiar. Ante estos temas muestra buena disposición.

Amor: Vuelve el autoestima y la seguridad en ti mismo y un deseo por conquistar nuevos amores y grupos sociales. Dejas atrás esta tendencia a la inseguridad y te animarás a seducir, lo que atraerá reconciliaciones. La prestarás atención a tu aspecto físico más que nunca. Tu autoestima brillará y el entorno lo notará.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.