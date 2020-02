Horóscopo semanal de Jhan Sandoval del 24 febrero al 01 de marzo del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del todos los signos zodiacales desde el 17 al 23 de febrero. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Trabajo: Momento de mayor productividad. Tendrás la oportunidad de realizar una actividad que permita incrementar tus ingresos económicos. Algo empieza a tener mejores resultados y será también gracias a la ayuda de una figura femenina que cuenta con mayor visión para mejoras las cosas.

Dinero: Termina una etapa de inversiones que no han tenido el mejor resultado. Buscarás como darle un mejor impacto a lo que vienes realizando. Un proyecto deja de ser funcional y tendrás que prescindir de él. El alejamiento de un compañero o figura masculina te permitirá equilibrar tu economía.

Amor: Momento para buscar un mejor equilibrio en tu vida emocional. Reconocerás errores del pasado y trataras de resolverlos con la persona que has herido. Evita postergar más esa conversación. Solo de esa manera te sentirás en paz contigo mismo y con el entorno que te rodea y quieres.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Trabajo: Nuevas propuestas a nivel laboral te harán evaluar el camino que emprenda tu vida profesional. Estarías dejando de lado las consideraciones emocionales que te hicieron cumplir con un proyecto que no era tuyo. Es tiempo que atiendas los asuntos que podrían mejorar tu situación en este aspecto.

Dinero: Te estaría costando organizar mejor tu economía debido a ciertas situaciones que no tienes claro cómo resolver. Asumirás restricciones y eliminarás algunos hábitos que no estarían ayudando a mejorar este aspecto de tu vida. La solución a un problema que te preocupa aun tomará un tiempo.

Amor: Sentirás que esa persona no esa siendo transparente contigo. Es posible que tengas toda la impresión de una situación desleal por parte de tu pareja. Es importante que evites especular sobre actitudes que no corresponden al presente. Te darás cuenta que hay muchas heridas aun por sanar.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Trabajo: Momento afortunado para todo lo que tenga que ver con tu imagen profesional. Un correcto desempeño empieza a generar mayor admiración por parte de tu entorno laboral. Un golpe de suerte te permitirá tomar un camino mucho más satisfactorio. No dudes de tus capacidades.

Dinero: Podrías tomar una mala decisión guiado por una especulación u algún ofrecimiento que no se ajuste a la realidad. Cuidado, no es conveniente que pierdas la estabilidad económica que has venido recuperando. Aprovecha una situación favorable que es momentánea y no asumas riesgos a largo plazo.

Amor: Surge una comunicación inesperada y con ello la posibilidad de retomar una relación sentimental. A pesar de los resentimientos no mostrarás mayor resistencia a retomar esa relación debido a los sentimientos que aún se mantienen en ambos. Descubrirás algo que venias sospechando.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Trabajo: Deja de lado la inseguridad sobre el mañana. Aprovecha esta etapa que estás viviendo para adquirir todo el conocimiento que te sea necesario. Luego verás que el esfuerzo ha valido la pena. Tus fluctuaciones emocionales podrían afectar el resultado de lo que en realidad deseas a nivel profesional.

Dinero: No es favorable que tus egresos sean mayores a tus ingresos económicos. Algún viaje o salida podría desestabilizar ese aspecto de tu vida y es mejor que te organices de otra manera. Tendrás que tomar algunas iniciativas si deseas ver un incremento en ese plano. Evita gastos que no correspondan a tu situación.

Amor: Alguien expresará los celos que le produce la existencia de otra persona en tu vida. Tu tendencia será a evadir una aclaración. Perderás el entusiasmo en establecer algo de manera formal con esa persona, debido a la falta de transparencia que ha venido demostrando en los últimos tiempos.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Trabajo: No postergues más esa aclaración con un compañero de labores. Evitarlo podría llevarte a la ruptura y eso perjudicaría el cumplimiento de tus objetivos profesionales. Una actitud a la defensiva no contribuirá con el buen clima laboral que todos necesitan. Ubica con objetividad quienes son tus aliados.

Dinero: Alguna noticia o notificación en esta área de tu vida te podría desestabilizar. Es tiempo de buscar asesoría para resolver situaciones que se han presentado. Restringirás de manera exagerada los gastos que habías previsto en pro de saldar una deuda que te preocupa a nivel financiero.

Amor: Es posible que estés sintiendo mucho por una persona que a la par te genere incertidumbre por sus actos. Esto te llevará a sospechar de traiciones y lejos de aclarar podrías envolverte en miedos y fantasmas que le hagan daño a tu vida sentimental. Si estas solo llega alguien no muy transparente que podría ilusionarte.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trabajo: Te podrías mostrar a la defensiva debido a las críticas que alguien realice de sobre tu desempeño profesional. Es posible que esa persona no lo haga de buena fe, aun así tendrás que ser más inteligente que ella para no caer en su provocación. Si evites conflictos recibirás buenos comentarios.

Dinero: No es un buen momento para realizar compras de manera superflua. Algunos gastos han desestabilizado tu economía y eso traerá ciertas consecuencias. Una crisis te ayudará a entender mejor como debes de administrar tu economía y donde podrías tener una fuente de ingreso extra.

Amor: La comunicación con esa persona alimentará nuevamente la ilusión que tenías en ese vínculo. Es posible que de que no sientas una verdadera seguridad sobre lo que espera o pueda darte. Tendrás que dejar que tu corazón te guie sin cuestionar lo que el instinto pueda decirte en este caso.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Trabajo: Te sentirás decepcionado de un compañero en el ámbito laboral. Es tiempo de aclarar todo aquello que pueda estar empañando tu imagen profesional. Serás muy severa a la hora de juzgar a quienes te han tratado mal. Evita invertir tu tiempo en algo que no es realmente productivo.

Dinero: Una mayor exposición a nivel profesional te permitirá tener buenos comentarios sobre tu desempeño. Aprovecha el buen momento para ampliar tus vínculos laborales y dar ese cambio que permita mejorar en el campo material. Momento para resolver asuntos financieros que te preocupaban.

Amor: Será difícil controlar la atracción que alguien ha despertado en ti. Es posible que la curiosidad te lleve a indagar en una situación que podría ser peligrosa. Momento de pasión y para dejarse llevar por los instintos sin medir las consecuencias. Los celos te podrían conducir a una discusión.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Trabajo: Un cambio de actitud será mucho más positivo para ti. Te concentrarás en mejorar tus conocimientos y estar mejor preparada para los nuevos desafíos que están por venir en este aspecto de tu vida. No prestarás atención a situaciones subjetivas que pudieron alterar tu concentración en los últimos tiempos.

Dinero: Esas decisiones que has venido tomando darán excelentes resultados. No dudes de las soluciones que has decidido para esos asuntos financieros. Te pondrás más exigente a la hora de establecer acuerdos y convenios con otras personas. Tu seguridad será la clave del éxito que se presenta.

Amor: Se produce un encuentro con alguien que llama demasiado tu atención. Podrás por fin aclarar la perspectiva de este nuevo vínculo que te dará mayores satisfacciones. Una relación se sentimental se perfila para ti de la manera que habías estado buscando. Deja de una vez esas heridas del pasado.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabajo: Una temporada termina para ti en este aspecto. Tendrás que saber cosechar lo bueno que ha dejado para tu desarrollo. No te aferres a una situación que ya ha concluido en tu vida laboral. Cambiar algunas ideas te hará comprender mejor el porqué de algunos problemas que se presentaron.

Dinero: Una figura femenina te ayudará a organizar mejor tu economía. Tendrás la posibilidad de sortear algunas dificultades que se presenten en ese campo de tu vida. El ahorro será necesario para poder realizar una inversión que deseas a corto plazo. Tu mente estará más práctica en función a eso.

Amor: Evita demostrar demasiada inestabilidad a esa persona. Tus constantes cambios de humor podrían alejar a quien hoy es muy importante en tu vida. No afectes una relación que está aportando elementos positivos para tu vida. Esa persona podría sorprenderte con algo que no esperabas.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

Trabajo: Un viaje o la posibilidad de expandir tus labores en este periodo serán de mucho provecho para ti. Recibirás muchas ideas de diversos personajes con la intención que puedas realizar ese cambio importante que has estado planeando desde hace mucho. Escucha a quienes tengan experiencia.

Dinero: Estarían aumentado tus posibilidades económicas y es probable que la restricción se sienta en esta semana. Necesitas organizarte y aplazar algunos pagos para que no tengas malos entendidos con personas que exigirán devoluciones de dinero. Fíjate bien en lo que firmas, podrías gestionar préstamos que luego te generen compromisos mayores.

Amor: No tendrás deseos de ceder tu espacio a alguien más en tu vida, a pesar de las dudas que has venido demostrando. Cuidado con jugar con fuego y salir quemado. Será difícil mantener situaciones paralelas sin que estas no entren en conflicto. Es tiempo para ser prudente y evitar complicaciones.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Trabajo: Propuestas laborales que no sabrás como considerar. Es posible que algo te comience a resultar rutinario y desalentador. Focalízate en las tareas que estimulan mejor tus sentidos y sobre todo el talento creativo y mental que existe en ti. Deshazte de esa carga que empiece a sentirse pesada.

Dinero: Retomas actividades que antes generaban buenos ingresos. Esto no afectará tu agenda actual, más bien contribuirá a una semana productiva económicamente. Es posible que empieces un negocio o retomes contactos con clientes y veas en estos lazos productividad, pero no abundante, aunque si inmediata.

Amor: Te sentirás entre el pasado a nivel sentimental y una nueva opción que se abre para ti, pero de manera no muy transparente. No tendrás la certeza sobre ninguna de estas situaciones y tu tendencia será actuar por impulso sin medir las consecuencias de lo que se presente de manera espontánea.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Trabajo: Sentirás una especial exigencia laboral entes semana. Quizá por tareas que has venido acumulando. Podrías descargar con la persona que no lo merece. Cuida de no generar anticuerpos que puedan ser contraproducentes más adelante para el buen rendimiento del equipo con el que laboras.

Dinero: A pesar de que no lo deseas, tendrás que limitarte en algunos gastos que habías imaginado. No estarías haciendo un verdadero cálculo de tus posibilidades. El orden a nivel familiar será imprescindible. No prometas algo que no estás en condiciones de asumir financieramente.

Amor: No idealices a una persona que en realidad no ha sabido considerar tus emociones. Te estarías imaginando situaciones que no se ajustan a la realidad. Es tiempo que descartes a alguien de tu vida, que no está colaborando a fortalecer tu autoestima y seguridad personal. Tiempo de renovar.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.