Horóscopo semanal de Jhan Sandoval del 10 al 16 de febrero del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del todos los signos zodiacales desde el 10 al 16 de febrero. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Trabajo: Es importante que concluyas las labores que vienes postergando. No acumules trabajo para más adelante porque la tendencia es a que generes dificultades debido a esto y dejes de lado algunos proyectos. Buscarás la seguridad de lo que ya conoces ejercer, pero es posible que temas emocionales intervengan en tu rendimiento.

Dinero: Recibes un dinero que venias gestionando desde hace un tiempo. Desearás buscar maneras de expandir tu economía. Alguien de tu entorno podría aconsejarte, pero quizás te dejes llevar por lo que alguien más quiera. Buscarás complacer algunos deseos personales e invertir tu economía en ello. Posibles viajes y mudanzas.

Amor: Tus emociones estarán a flor de piel y eso te llevará a decir lo que antes tratabas de evitar. Te sentirás muy receptivo a las expresiones de cariño que tu pareja demostrará. Buscarás la aprobación de tu familia para tomar una decisión que estabas analizando. Sino deseas aumentar la familia, precaución.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Trabajo: Alguien actuará de manera poco leal en el campo laboral. Es importante que no digas nada que luego termine por ponerte a ti como la causante de una discordia. Prudencia y control con respecto a tus reacciones. Evita caer en una provocación que desde ya podría ser malintencionada. Recuerda que deseas mantener tu estabilidad.

Dinero: Momento para saber generar recursos y concretar objetivos. Tendrás que lidiar con una figura masculina que tiene el poder para decidir lo que precisas. Un mayor sentido de practicidad te permitirá organizar de manera efectiva tu economía. No dejes pasar una buena oportunidad para incrementar tu economía.

Amor: Buen momento para el amor. Una relación se afianza y se convierte en lo que estabas esperando. Disfruta esta etapa en donde se cristalizan anhelos de tipo personal. Tu pareja demostrará la disponibilidad que antes cuestionabas para fortalecer su relación sentimental. Consolidación.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Trabajo: Ciertos conflictos te llevarían a asumir cambios que no estabas contemplando. Tendrás que resolver con rapidez lo que se presente en el ámbito laboral. Es tiempo de tomar en cuenta la competencia que se ha presentado y establecer una estrategia para ello. Sabrás destacar ante los demás.

Dinero: Tu actitud será la de preservar tu economía. No dejes por ello de ver la realidad y reconocer todas las situaciones en las que has salido airosa. Un exceso en las restricciones te podría poner en malas términos con el entorno inmediato. Evita caer en exageraciones y date un gusto que luego lo disfrutarás.

Amor: No estás seguro de lo que quieres y eso podría afectar a una persona que tiene expectativas. Es mejor que no te comprometas en algo que no tienes claro si deseas. Tus emociones se presentarán fluctuantes y será mejor que tengas cuidado ante ello. Tendencia a emociones pasajeras.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Trabajo: Recibes mensajes que podrán ampliar tus perspectivas laborales. Deja las dudas de lado y actúa de acuerdo a lo que quieres construir. Buen momento para emprender y asumir nuevos desafíos. Te sentirás mucha más inspirado para realizar labores que demanden toda tu creatividad. Tu inseguridad podría jugar en contra.

Dinero: Tendrás que prescindir de algo para regular tu economía. De esa manera te sentirás más tranquila. A partir de ciertas mejoras empezarás a ahorrar o analizar una inversión. No permitas que el entusiasmo te haga depositar más de la cuenta en un proyecto o plan. Ir lentamente será lo más seguro.

Amor: Te estarías dejando llevar por lo que esa persona exige sin tomar en cuenta lo que tú quieres. Cuidado por caer en una situación confusa en donde tú te dejes influir por esa persona sin saber si eso es lo que realmente quieras construir. Date un espacio para analizar y pensar lo que hoy tienes en el campo sentimental.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Trabajo: Se vienen acumulando una serie de malos entendidos con el entorno laboral. Pero tu tendencia será a no hablar con transparencia sobre las situaciones. Cuidado con esta actitud, ya que podría ser el detonante de conflictos que luego te podrían perjudicar. Pon de tu parte para mejorar el ambiente laboral.

Dinero: Te sentirás decepcionado de una inversión o labor que venias realizando. Es posible que este no sea el momento para obtener los mejores resultados con respecto a ello. Aprende de los errores y repitas maneras que han funcionado antes para el desarrollo de tu economía. Mesura y prudencia.

Amor: Algo no está funcionando en este campo como habías esperado. Tendrás deseos de cortar o cancelar algún encuentro con esa persona. Sentirás que es tiempo de buscar aclaraciones a pesar de que ello te lleve a una situación de conflicto. Evita decir algo que pueda terminar hiriendo a esa persona.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trabajo: Es tiempo para desarrollar aquellos proyectos personales que habías dejado de lado. Tu poder de convencimiento y capacidad de comunicación te dará buenos resultados. Todo lo que tenga que ver con independencia laboral estará bien aspectado en este momento. Aprovecha para potencia tu imagen profesional.

Dinero: Mejoras económicas en esta etapa debido al empeño y esfuerzo que has venido realizando. Sentirás un incremento en la demanda de tus servicios, gracias a los buenos comentarios que irán circulando. Nuevas puertas se abren para ti. Prestigio e incremento de tus ingresos económicos en este etapa.

Amor: Encuentros llenos de sensualidad y pasión. Tendrás la predisposición para establecer una relación sentimental con la persona que quieres. Momento de mayor comprensión y compromiso sentimental. Unión, comunicación y expresiones de afecto que llenarán tu espíritu. Pensarás en convivencia o algo mayor.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Trabajo: Un evento o reunión de tipo profesional te dará mayor cercanía con una figura de experiencia y que es de tu admiración. Aprovecharás la oportunidad para establecer vínculos de manera más importante. Algunas adversidades te mostrarán con quienes realmente contar en el campo laboral.

Dinero: Estarías asumiendo compromisos económicos que no estás seguro como resolver más adelante. Cuidado con cometer algunas imprudencias en ese terreno. Tu tendencia será a demostrar situaciones que no son necesarias frente a alguien más. Evita especular en función de apariencias y situaciones innecesarias.

Amor: Buscarás aislarte de alguien. Procuraras un espacio con un poco de calma. Es posible que sientas la necesidad de descanso en función a temas de salud. No te dejes llevar por un vínculo que no necesariamente representa eso que vienes buscando en el campo sentimental. Tendrás un momento de calma para aclarar tu mente.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Trabajo: Los trabajos en equipo estarán bien aspectados para ti en este momento. Tendrás que saber organizar tus tiempos y a las personas que se involucren en tus actividades. Buen momento para evaluar nuevos proyectos y renovar tus labores en general. Una amistad será de mucha ayuda para concretar objetivos.

Dinero: Momento favorable en el plano material. Recibes un ingreso económico que te permitirá resolver situaciones pendientes. Algún familiar será determinante para la obtención de este dinero. Pensaras en realizar viajes y actividades que habías buscado en otro tiempo. Evita caer en excesos y perder la estabilidad.

Amor: Tu tendencia será a los cambios Esa persona que se mostró indiferente decide regresar. Te sentirás inestable pero también intuirás que sería regresar a lo mismo. Más bien aprovecha este periodo de cambios ya que tendrás opciones para conocer gente y volverte enamorar.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabajo: Momento favorable para la organización y administración de recursos que generen ingresos importantes para ti. Te sentirás en capacidad de discriminar las actividades que sean realmente productivas. Surgen proyectos que te llevaran a asumir nuevas responsabilidades. Recibes el apoyo de una figura femenina.

Dinero: Recibes mejoras económicas de una labor que realizas en paralelo a lo que tienes. Una sociedad empieza a dar buenos resultados. Decidirás evitar cualquier cambio que afecte tu economía. Una nueva idea empieza a generar expectativas en ti. Buen momento ara acuerdos económicos.

Amor: Te sentirás a la expectativa de alguien que recién conoces. Es posible que sientas en este momento cierto desorden a nivel personal. No estarías con ánimo de definir ningún tipo de situación con alguien que aún se mantiene en tu vida. Evita confusiones con respecto a lo que sientes y esperas.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

Trabajo: Gozarás de prestigio y reconocimiento en la labor que te haya tocado realizar. Es un buen momento para buscar ascensos o incrementos monetarios. Sentirás que estás viendo materializar algo que siempre habías buscado. Recuerda ser reservado con los logros que obtengas para evitar malas energías.

Dinero: Dos actividades paralelas te comenzarán a dar frutos en el campo material. Eras multiplica tu economía y eso te permitirá realizar algún gasto en tu arreglo personal o belleza. Te sentirás más tranquila en este aspecto de tu vida. Buscarás resolver una deuda que tenías pendiente. Lograrás acuerdos.

Amor: Tu atractivo se verá exaltado. Eso traerá a tu vida a más de una persona con intenciones de conquistarte. Evita situaciones paralelas y conoce primero a las personas que se presenten sin ningún tipo de apresuramiento. Iras comprendiendo que es lo que realmente buscas a nivel sentimental.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Trabajo: Alguien no está muy contento con tus logros y buscará la manera de hacerte sentir mal. Es mejor que no le des la importancia que está buscando. Concéntrate en lo que deseas conseguir y evita compartir esa información con todos. Asegura tus asuntos profesionales de manera privada hasta conseguirlos.

Dinero: A pesar de las presiones que se presenten a tu alrededor para resolver asuntos económicos pendientes. Tendrás mejores herramientas para alcanzar la estabilidad económica que necesitas y con ello la tranquilidad de tu familia. Decidirás dejar de lado algunas situaciones que te han generado fluctuaciones.

Amor: Esa persona ha demostrado la inestabilidad que lo caracteriza. No imagines algo que no es. Es posible que sus constantes cambios y actitudes terminen por desgastar algo que no ha estado del todo bien. No te cierres a nuevas opciones y posibilidades que se vienen presentando en la actualidad.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Trabajo: Excelente posibilidades en el sector laboral se presentarán en estos días para ti. Es importante que sepas aprovechar las posibilidades que tienes y no pensarlo demasiado. Una figura femenina será determinante para esto. Mantén las buenas relaciones y contactos porque serán de mucha ayuda.

Dinero: Un golpe de suerte te ayudará a recibir un dinero extra que no habías pensando. Planifica bien el uso que le darás. Podrías invertirlo en algo poco provechoso y que termine desapareciendo tan rápido como apareció. Cuidado con los juegos de azar y cualquier tipo de especulación monetaria.

Amor: Te sentirás más interesado por establecer una relación de tipo sólida y agradable. Es mejor que consideres los aspectos que te son más importantes a la hora de tomar decisiones. Despertarás la admiración de alguien que recién te conoce. Evita demostrar algunas inseguridades que son producto de experiencias pasadas.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.