Fecha de los 13 signos del zodiaco según la NASA

La NASA sorprendió a propios y extraños al decir que el zodiaco en realidad debería estar compuesto por 13 signos, contrariamente a lo que creímos por décadas sobre el horóscopo occidental, que consta de 12 signos.

Según la agencia espacial estadounidense, el signo perdido es Ofiuco, una constelación que puede observarse en el cielo junto a todas las demás. El anuncio de la NASA desató polémica al explicar que los 12 signos del zodiaco están basados en las creencias de Babilonia, donde este sistema fue creado hace más de 3 000 años. Incluso los mismos babilonios sabían que su sistema no era del todo exacto.

La inclusión de Ofiuco se dio luego que la NASA observara que, a lo largo del año, el Sol en realidad ocupa 13 constelaciones y que entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre, su posición está enmarcada por las estrellas de Ofiuco.

En relación, la NASA explicó que este cálculo tiene origen en el punto de vista astronómico, no en el astronómico. Además, la agencia describió los signos del zodiaco de la siguiente manera:

“Si imaginamos una gran línea recta que una la Tierra y el Sol, que se extienda después más allá del Sistema Solar, esta línea se iría desplazando de acuerdo con el movimiento de traslación de nuestro planeta. Las constelaciones zodiacales son aquellas que esta línea imaginaria iría señalando a lo largo de un año, mientras la Tierra completa su viaje alrededor del Sol”.

Las fechas de cada signo zodiacal cambiaría por completo, según el hallazgo de la NASA. Puesto que se tendría que agregar a Ofiuco dentro del horóscopo y las verdaderas fechas de los 13 signos del zodiaco quedarían de la siguiente forma:

Aries: 19 de abril - 13 de mayo (fecha anterior: 21 de marzo - 20 de abril)

Tauro: 14 de mayo - 19 de junio (fecha anterior: 21 de abril - 20 de mayo)

Cáncer: 21 de julio - 9 de agosto (fecha anterior: 21 de mayo - 20 de junio)

Leo: 10 de agosto - 15 de septiembre (fecha anterior: 23 de julio - 23 de agosto)

Virgo: 16 de septiembre - 30 de octubre (fecha anterior: 24 de agosto - 23 de septiembre)

Libra: 31 de octubre - 22 de noviembre (fecha anterior: 24 de septiembre - 22 de octubre)

Escorpio: 23 de noviembre - 29 de noviembre (fecha anterior: 23 de octubre - 22 de noviembre)

Ofiuco: 30 de noviembre - 17 de diciembre (fecha anterior: 22 de noviembre - 20 de diciembre)

Sagitario: 18 de diciembre - 8 de enero (fecha anterior: 21 de diciembre - 20 de enero)

Capricornio: 9 de enero - 15 de febrero (fecha anterior: 21 de enero - 18 de febrero)

Piscis: 12 de marzo - 18 de abril (fecha anterior: 19 de febrero - 20 de marzo)

Have you heard that we changed the zodiac signs? Nope, we didn’t…we just did the math. Info: https://t.co/TsBgxmojZZ pic.twitter.com/k6HKrtkolj