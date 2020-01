Horóscopo semanal de Jhan Sandoval del 20 al 26 de enero del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del todos los signos zodiacales desde el 20 al 26 de enero. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Trabajo: Semana para organizar mejor las estrategias a utilizar en el campo laboral. Aprende de las dificultades. Una idea dará sus frutos y serás reconocido por los buenos resultados. Evaluarás una capacitación o viaje que alimente y actualice tus conocimientos. Busca empatizar con el entorno para producir mejor.

Dinero: Pensar en alguna inversión que termine siendo más un gasto en un momento poco propicio para realizarlo. Quizás desistas de realizar algunos deseos por contemplar mejor tu economía. El tarot te sugiere que planifiques para que no te preocupes demasiado. Organiza mejor tus finanzas y lograras cumplir con lo que deseas.

Amor: Tu tendencia será a conservar lo que has logrado en el campo sentimental. Es posible que surja la posibilidad de un triángulo sentimental, que más haría las veces de complicar y confundir tus emociones. Decidirás por la estabilidad y también por la costumbre que se ha construido con el tiempo.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Trabajo: Alguien recurre a ti para realizar una propuesta de laboral que puede que te entusiasme. Sin embargo tu temor a perder la estabilidad que hoy tienes te hará dudar de si es conveniente aceptarla. Un cambio en tu actitud te llevará a ver como prioridad los proyectos profesionales, pero personales que tienes.

Dinero: Podrían surgir algunas diferencias con una figura femenina debido a temas económicos. Buscaras tener mayor productividad de tus labores y eso te hará exigir al entorno más de lo que habías hecho. Considera la manera de cómo comunicar tus deseos, ya que alguien podría sentirse afectado.

Amor: Aun no es posible superar las heridas que esa persona ha generado en ti. No fuerces situaciones que en este momento no surjan de manera natural. Tomarás otros intereses que te alejen de la persona que ha sido muy importante para ti en esta última etapa. En el camino una nueva opción sentimental surgirá.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Trabajo: Recibes buenas ideas para tu negocio o tareas. Al principio dudarás de algunas decisiones. Luego tendrás más seguridad sobre lo que deseas obtener en el campo profesional. Momento para destacar en medio de la competencia y encontrar mayor satisfacción en el ámbito laboral. Logros importantes.

Dinero: Intercambios provechosos que permitirán crecer tu economía. Ejecutas algún proyecto que te dará buenos resultados materiales. Tendrás que actuar con rapidez, porque si lo piensas mucho, podrías perder buenas oportunidades de desarrollo. Momento de éxito y consolidación. Algo surgirá de la noche a la mañana.

Amor: Buscarás comunicarte con la persona que te interesa. Pero quizás tus iniciativas no sean del todo bien tomadas como imaginabas. No te cierres a otras posibilidades que surjan en el camino, por pensar en alguien que no está en tu misma frecuencia. No limites tus deseos de comunicar.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Trabajo: Debes evitar que tus pensamientos sigan tiñendo de negatividad aquello que te preocupa. La carga mental que le estas dando a tus problemas es demasiada y no te estas permitiendo ver las soluciones. Necesitas descansar más, tus nervios y el estrés podrían estar afectando tu salud.

Dinero: Se presenta un periodo de espera a nivel económico. Esta semana no habrá grandes gastos, pero es probable que aun sientas retrasos para cubrir algunos temas pendientes. Te verás obligado a ser prudente en la administración de tus recursos. Los retrasos te obligarán a ser cauteloso.

Amor: El estrés de tus temas laborales y económicos podría llevarte a ser poco tolerante frente a las exigencias de tu pareja. Cuida tu carácter ya que la otra parte tampoco será tan tolerante y eso te podría conducir a pleitos y diferencias. Evita aclaraciones en tu relación sentimental.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Trabajo: Surgen detractores en tu vida laboral. Esta semana deberás enfrentar acusaciones que podrían mellar tu prestigio, pero debes de hacerlo de manera alturada, ya que salir de contexto podría perjudicarte más. Es probable una multa o problemas fiscales que debes de resolver.

Dinero: Más que fuertes ingresos o pérdidas de dinero, se presentan en esta semana conflictos debido a pagos de deudas o reembolsos que tendrás que asumir con alguien con quien puedas enfrentarte. Estas situaciones te darán un matiz negativo en estos días en el ámbito material.

Amor: Se presenta un proyecto para realizar en pareja que te devolverá incluso motivaciones sentimentales. Te mostrarás más expresivo y cariñoso. Esto le hará pensar que todos los vacíos que había en la relación se daban por monotonía. Si no hay pareja surgirá la expectativa por alguien.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trabajo: Llegan mensajes y noticias de nuevos proyectos. Es probable que tengas temor de vincularte en ellos, ya que no necesariamente son labores en las que te has vinculado anteriormente. Pero que serán la motivación para impulsar nuevos proyectos que ya necesitabas.

Dinero: Esta semana sales de un periodo de restricción gracias a la recepción de un dinero importante. Podrás saldar deudas pendientes, como realizar esas adquisiciones que pensaste no ibas a poder. Buena semana para invertir y especular. Empresas de tipo creativo tendrán mucho éxito.

Amor: Sientes que esa persona emocionalmente ya no te llena para nada. Pero es más fuerte tu necesidad de estabilidad y de sentirte seguro que es probable que sigas aferrado a ella cuando te está dando a entender su necesidad de un distanciamiento. Lo peor de todo es que te está costando decir lo que piensas.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Trabajo: La semana se presentará agitada con mucha actividad laboral, pero probablemente aun no percibas la productividad de todo este esfuerzo. Evita el desánimo y continua esforzándote, ya que a pesar de las demoras los frutos que veas van a ser provechosos más adelante.

Dinero: Te verás tentado a realizar una adquisición, solicitando dinero o prestamos que luego podrían atarte a un pago que sería difícil de solventar. Evita cualquier tipo de gestión que vincule tu economía y cuida tus pertenencias ya que esta la posibilidad de pérdida, robo o estafa.

Amor: Ahora que has cambiado de visión y decides vivir, Esa persona que se mostró indiferente decide regresar. Te sentirás inestable pero también intuirás que sería regresar a lo mismo. Más bien aprovecha este periodo de cambios ya que tendrás opciones para conocer gente y volverte enamorar.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Trabajo: Aprenderás a concebir con eficacia los pasos que tengas que seguir en este momento. Un mayor sentido del orden será evidente en esta semana en tus labores. Un proyecto podría generar mayor expansión y renombre. Deja las dudas y actúa con precisión, te recomienda el tarot.

Dinero: Tu economía crece y se multiplica. Sentirás los cambios favorables que se irán presentando en esta etapa. Pensarás en adquirir algún inmueble o cambiar de residencia y con ello reestructurar tu economía. Todo lo que es patrimonio y propiedades serán bien aspectados.

Amor: No te resistas a la situación que se ha presentado en este momento en tu vida. Tomar distancia te permitirá ver con mayor tranquilidad la verdad sobre esa relación sentimental. La soledad en estos momentos te será de gran ayuda para salir fortalecido y con ganas de construir una mejor relación.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabajo: Tendrás que manejar en paralelo diversas actividades y es posible que el algún momento esto te lleve al estrés. No descartes la posibilidad de expresar la necesidad de apoyo por parte del entorno laboral. Evita caer en actitudes que puedan parecer soberbias, es bueno reconocer el esfuerzo ajeno.

Dinero: A pesar de que tu economía no ha ido mal. Te sentirás insatisfecho por los resultados que algo está teniendo. Tendrás que sacar una lección de los negocios o algunas inversiones que no han sido muy productivas. Intenta no sobredimensionar una situación que no resulta imposible de resolver.

Amor: Quizás la indiferencia que estas percibiendo de esa persona, resulte la imposibilidad que tiene de decir lo que le molesta. Si deseas resolver la situación, será mejor que abras tu corazón y examines cuáles son tus sentimientos. Es posible que terceras personas hayan influido de manera negativa.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

Trabajo: Una figura de poder podría jugar en tu contra debido a cierto sentido de competencia. Aprenderás a modular tu nivel de compromiso con quien en realidad no lo merece. Encontrarás mayor satisfacción en algunas labores que habías dejado de lado por priorizar las de alguien más. Aprende a dejar tus emociones de lado.

Dinero: Momento favorable para tu economía. Se amplían tus labores pero con ello también tus ingresos materiales. Tendrás que saber administrar para no renovar algunas deudas que en el pasado te han generado problemas. Evaluarás una inversión para el bien de tu familia y hogar. Renovación y satisfacción.

Amor: La falta de confianza te ha generado una situación de incomodidad con esa persona. Lo importante es que comprendas que no es como tú la imaginabas, es mejor que también modifiques tus expectativas y no caigas en un espiral de incertidumbre y dolor. Es tiempo de dejar lo que no te hace bien.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Trabajo: Esta es una etapa para ver las cosechas de tu esfuerzo. Una labor te generará muchas satisfacciones. Todo lo relacionado a las comunicaciones, belleza y arte estará muy bien aspectado para ti en esta semana. Logras consolidar una actividad que ha tomado su tiempo en madurar.

Dinero: Un ingreso económico que caerá de manera imprevista servirá para asegurar tu economía. Podrías recibir una herencia o algún importe que provenga de la familia. Buscarás mantener tu solvencia el mayor tiempo que puedas. Aprovecha la ayuda que se te presenta.

Amor: Tendrás que tomar una decisión y es con respecto a elegir entre dos opciones sentimentales. Si tienes alguna dificultad para resolverlo en este momento, es mejor que no digas nada que en realidad no sientes o no comprendes del todo. Buscarás ser indiferente con quién lo ha sido contigo.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Trabajo: Aprenderás a concebir con eficacia los pasos que tengas que seguir en este momento. Un mayor sentido del orden será evidente en esta semana en tus labores. Un proyecto podría generar mayor expansión y renombre. Deja las dudas y actúa con precisión, te recomienda el tarot.

Dinero: Tu economía crece y se multiplica. Sentirás los cambios favorables que se irán presentando en esta etapa. Pensarás en adquirir algún inmueble o cambiar de residencia y con ello reestructurar tu economía. Todo lo que es patrimonio y propiedades serán bien aspectados.

Amor: No te resistas a la situación que se ha presentado en este momento en tu vida. Tomar distancia te permitirá ver con mayor tranquilidad la verdad sobre esa relación sentimental. La soledad en estos momentos te será de gran ayuda para salir fortalecido y con ganas de construir una mejor relación.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.