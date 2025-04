Además, el uso desmedido de sustancias estimulantes como bebidas energéticas y ciertos suplementos para entrenar también ha sido vinculado con un mayor riesgo de arritmias e infartos, especialmente en hombres jóvenes, según advierte un estudio del Journal of the American Heart Association.

Los médicos descubrieron que tres de sus arterias estaban obstruidas. Fue operado de urgencia en INCOR y, tras una larga recuperación, hoy se encuentra estable. “Ahora no juego con mi salud. Me hago chequeos, cuido lo que como y no me salto ningún control”, dice.