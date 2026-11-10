Luiggi Yarasca INTERRUMPE EN VIVO entrevista de Flor Polo con Magaly Medina y ella toma IMPENSADA MEDIDA ante cámaras

Luiggi Yarasca INTERRUMPE EN VIVO entrevista de Flor Polo con Magaly Medina y ella toma IMPENSADA MEDIDA ante cámarasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El pasado lunes 9 de noviembre, Florcita Polo se sentó en el set de Magaly Medina para su primera entrevista televisiva después de acusar a Luiggi Yarasca, su exnovio, de haberla agredido físicamente al empujarla por las escaleras sin prestarle ayuda. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Yarasca interrumpió la charla, lo que provocó que la hija de Susy Díaz, alarmada, abandonara el lugar.
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Luiggi Yarasca interrumpe en vivo la entrevista de Florcita con Magaly Medina y provoca su retiro del set
Florcita Polo enfrentó un momento angustiante durante una reciente entrevista en vivo con Magaly Medina, donde relató el calvario que experimentó debido a Luiggi Yarasca, acusado por ella de agresión física.
Ella contó que él la había empujado desde un segundo piso, causándole serias lesiones, las cuales mostró durante el programa. Además, exhibió mensajes donde él afirmaba que la amaba y negaba haberle hecho daño, a pesar de que ella insistía en las lesiones sufridas en un hotel.
Mientras la conversación tocaba fibras sensibles para la hija de Augusto Polo Campos, quien se quebró en llanto al narrar los abusos sufridos, surgió un imprevisto cuando Magaly Medina anunció algo que dejó a la joven en vilo.
“Doctor, Florcita, debo informarles algo. Luiggi Yarasca ha llamado, está en videollamada, ¿desean aceptar esta llamada?”, preguntó Medina. El abogado de Polo de inmediato rechazó que ella tuviera contacto con su presunto agresor, quien incumplía medidas de protección al intentar contactarla.
“Señora Magaly, es imposible, hay medidas de protección vigentes. Está prohibido todo tipo de agresión psicológica contra ella, así que no se puede, pero podemos escucharle”, agregó. Florcita, visiblemente nerviosa y con voz entrecortada, expresó: “Yo me retiro, no, yo no…”, mostrando claramente su miedo a Yarasca.
En vez de cortar el contacto, Medina decidió aceptar la videollamada de Yarasca y solicitó que Florcita abandonara el estudio para escucharlo junto al abogado de la joven.
“Por favor, retira a Florcita, no puedes quedar expuesta a sus palabras, que pueden ser en defensa propia. Por eso pedí autorización, hablé previamente con ella porque este señor contactó a mi productor”, explicó Medina mientras Florcita se retiraba y pidió a su equipo que impidiera que ella escuchara lo que él pudiera decir.