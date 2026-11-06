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Fallece músico de “Gran Orquesta Internacional”, orquesta de Christian Domínguez: “Es difícil encontrar palabras…”

La Gran Orquesta Internacional y Puro Sentimiento lamentan la pérdida repentina de su director musical, pieza clave para Christian Domínguez. Estos son los detalles.

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    Fallece músico de “Gran Orquesta Internacional”, orquesta de Christian Domínguez: “Es difícil encontrar palabras…”

    Luto en el mundo de la cumbia peruana. La familia artística de Gran Orquesta Internacional y Puro Sentimiento, bajo la dirección de Christian Domínguez, está de duelo por la inesperada muerte de Samir Collantes, su director musical. En un emotivo mensaje divulgado en sus redes, el grupo manifestó su profundo pesar por la sorpresiva partida de quien era considerado un pilar fundamental en su 'familia' musical.

    Reacciones de Gran Orquesta Internacional y Puro Sentimiento ante la pérdida del director musical

    La noticia impactó a los seguidores del género tropical, que llenaron de mensajes de condolencias las publicaciones de ambas agrupaciones musicales tras la confirmación del deceso de quien era el artífice del sonido característico de Gran Orquesta Internacional y Puro Sentimiento.

    Con profundo dolor, las agrupaciones dedicaron sentidas palabras en honor a su recuerdo: "Decimos adiós con gran tristeza a nuestro estimado Samir Collantes, director musical de Puro Sentimiento y, sobre todo, a un querido amigo, compañero y una parte esencial de nuestra familia. Perdemos no solo a un músico excepcional, sino a un hermano con quien vivimos sueños, escenarios y momentos inolvidables," expresaron.

    Comunicado por el fallecimiento del director musical de Gran Orquesta Internacional.
    Comunicado por el fallecimiento del director musical de Gran Orquesta Internacional.

    Además, las agrupaciones de Christian Domínguez enfatizaron que siempre recordarán su presencia: "Es complicado hallar palabras para decir adiós a alguien que significó tanto para nosotros. Su talento, su amistad y su pasión por la música seguirán vivos en cada uno de quienes tuvimos la suerte de conocerle. Gracias por todo, Samir. Puro Sentimiento y Gran Orquesta Internacional siempre serán tu familia y tu música nunca dejará de escucharse entre nosotros," añadieron.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece músico de “Gran Orquesta Internacional”, orquesta de Christian Domínguez: “Es difícil encontrar palabras…”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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