Yiddá Eslava no guardó su promesa de no referirse más al conflicto que enfrenta con Julián Zucchi y en redes sociales enfrentó al actor argentino desmintiéndolo con pruebas. La actriz se refirió a la acusación que hizo el padre de sus hijos, quien aseguró que esta lo había chantajeado económicamente para poder viajar con sus hijos a Argentina.

El conflicto entre la expareja pica y se extiende, y es que, luego de que Julián Zucchi mostrara un voucher de 115 mil dólares , afirmando que se trataba de un pago que hizo a Yiddá para poder viajar con sus hijos a Argentina, la exchica reality rompió su silencio para desmentir a su ex.

“Los viajes a Argentina fueron porque a cambio Yiddá recibió dinero, y ese cheque de 115 mil dólares. Yo puse esas condiciones para que me deje viajar a Argentina con mis hijos”, comentó ante las cámaras.

No pasó mucho para que la protagonista de ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, saliera al frente y a través de un largo comunicado en redes sociales se pronunciara desmintiendo con pruebas a su expareja.

“Aquí no se habla mal de nadie. Se habla con la verdad. Hablo sobre las últimas declaraciones y reportajes que están manchando mi honra. Explico los detalles de la pensión alimenticia de mis hijos, la división de bienes y la extorsión que he sufrido. Aclaro que el dinero del cheque de 115.000 dólares proviene de la venta de mi parte de la vivienda, no de un chantaje o préstamo”, se lee en su mensaje.