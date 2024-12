“O sea, tú prefieres defender a la chica con la que estás saliendo a ser agradecido hijo de p… por todo lo que hice por ti (…) ahora sí me vas a conocer” , se puede escuchar en el audio presentado por Julián.

El exintegrante de Combate dio detalles del por qué hizo públicas estas pruebas: “¿Por qué me quedé callado? Porque jamás quise que mis hijos escuchen a su papá hablando mal de su mamá. Pero yo me tengo que defender, porque es injusto que estén llenándose la boca cuando están las pruebas, están en juzgado. No hay que mentir porque esto sale a la luz”, indicó.