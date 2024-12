Raúl García Bobbio: El joven escritor peruano que fusiona mitología y música en su novela "Ishtar"

Raúl García Bobbio, un prometedor escritor peruano, ha lanzado su primera novela de ficción, titulada "Ishtar". Este relato no solo es un testimonio de su talento como narrador, sino también una exploración de la fascinación por las culturas y mitologías antiguas que ha alimentado su vida desde la infancia.

Desde pequeño, García Bobbio se sintió cautivado por las historias de dioses, héroes y civilizaciones que ofrecían perspectivas tan diferentes sobre el mundo. Influenciado por su amor por el arte, la música y los videojuegos como Age of Empires y Age of Mythology, su curiosidad lo llevó a investigar no solo textos históricos, sino también las expresiones artísticas que esas culturas han legado a la humanidad.