"Fue lo más difícil, porque (el parto natural) se recupera muy rápido físicamente, crees que estás pronta a pasar de todo, pero no se recupera tan rápido de la cabeza, pasé momentos muy difíciles (…) Paolo me dijo 'qué pasa', es difícil para la pareja porque parece que estás bien y no lo estás ", dijo en un principio.

"La cesárea tienes que estar en la cama y estás bien cuando te sacan los puntos. Parto normal es muy rápido la recuperación de tu cuerpo pero no de la mente. Un día me estaba bañando y empecé a llorar, no sé qué pasa quiero llorar, me quedé una situación de que estoy bien, creo que estoy bien pero no lo estoy (...) Estaba haciendo terapia, me ayudó mucho mi terapeuta de Brasil, me ayudó a ordenar mis pensamientos, tener más tranquilidad, cuando somos mamás queremos hacer de todo, está bien no ser súper mamá", agregó