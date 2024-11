En tanto, Bill Orosco respondió a las controversias, asegurando que no se siente culpable de ninguna acción indebida y que no ha intentado apropiarse del legado de su tío. En una reciente entrevista, el joven cantante aclaró que su enfoque está en su carrera y su familia.

"No me apoderé de algo que no me pertenece. Nunca fue mi intención causar problemas. Siento que no he hecho nada malo, y el que nada debe, nada teme", declaró el primo del 'Bomboncito de la cumbia'.