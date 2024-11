QUE NO TE LO CUENTEN: Karla Tarazona explica emotivo significado de su tatuaje: no fue por Christian Domínguez

El antante y empresario Christian Domínguez aclaró que, aunque no tiene problemas en aceptar contratos donde también participe Pamela Franco , hay acuerdos y coordinaciones previas que garantizan que no se crucen en los eventos.

"No es una condición, porque no voy a decir que si me contratan no contraten a otra persona. La gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero cruzarnos no va a pasar, ni con plata", sentenció la expareja de Pamela Franco.