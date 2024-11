Luego de que sus seguidores notaran una disminución en las publicaciones conjuntas, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en su relación. No obstante, la actriz y modelo venezolana aclaró recientemente que ambos están enfocados en sus respectivos proyectos profesionales y desmintió cualquier tipo de distanciamiento, tranquilizando a sus fans sobre la solidez de su vínculo.

Korina Rivadeneira, visiblemente molesta, insiste en que lo que tiene que decir es serio. Con firmeza, continúa expresando su frustración por lo que considera una falta de atención de parte de su esposo. "No, estoy hablando serio. Tenemos que hablar de nosotros porque estoy harta de que todo el tiempo estés en grabaciones de 'Estás con Suerte' y no tengas tiempo para mí, es injusto. Encima me toca aguantar este par de... que andas todo el tiempo encima de ti", dijo, dejando en claro su malestar.