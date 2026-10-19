Timothée Chalamet se derrite de amor ante el deslumbrante debut de Kylie Jenner en el Victoria's Secret Fashion Show 2026

¡El amor estuvo flotando en el aire de Los Ángeles! La noche del Victoria's Secret Fashion Show 2026 nos regaló uno de los momentos más virales de la prensa rosa cuando Kylie Jenner emergió de la oscuridad sobre la pasarela. Sin embargo, la atención del público y de los fotógrafos no solo se fijó en la menor de las Kardashian-Jenner, sino en la reacción del nominado al Oscar, Timothée Chalamet, quien sentado en la primera fila no pudo disimular la absoluta fascinación al ver aparecer a su pareja sentimental.

Las cámaras de la transmisión oficial y de los fanáticos captaron al actor vistiendo gafas oscuras, sonriendo de oreja a oreja y vitoreando entusiasmado cada paso de la celebridad. Acompañado por la matriarca del clan, Kris Jenner, Chalamet aplaudió de pie en varios momentos del recorrido, demostrando que es el fanático número uno de la magnate de la belleza en esta importante cita de la moda internacional.

El Fantasy Bra de 50 millones y una complicidad que enamora a las redes

La caminata de Kylie fue un despliegue de puro lujo y sensualidad al convertirse en la primera figura no proveniente del mundo del modelaje tradicional en portar el legendario Fantasy Bra. Creado por Jacob & Co., la impresionante joya de 50 millones de dólares con 4,410 diamantes naturales fue admirada de cerca por el actor, cuya mirada atónita reflejó el enorme orgullo que sentía al ver a su novia brillar bajo las luces de Sony Pictures Studios.

Para la prensa de espectáculos en español, los gestos de complicidad y las sonrisas que intercambiaron cuando Kylie pasó cerca de su asiento confirmaron la solidez de un romance que ya supera los tres años de trayectoria. Lejos de mantener el perfil discreto que suele caracterizarlos en eventos públicos, Timothée no dudó en expresar abiertamente su devoción y alegría, dejando ver su faceta más romántica y cariñosa.

La actitud del protagonista de Wonka desató una ola de reacciones inmediatas en las plataformas digitales, donde miles de seguidores calificaron la mirada del intérprete como la definición perfecta de un hombre completamente enamorado. El contraste entre la majestad de Kylie sobre el escenario y el festejo casi juvenil de Chalamet se convirtió en el tema principal de los portales de farándula de todo el mundo.