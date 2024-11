Falleció Song Jae Rim, actor coreano de "Limpia con pasión", a los 39 años

Nacido en 1985, Song Jae Rim se inició en el mundo del espectáculo como modelo. Hizo su gran salto al cine con la película del 2009, "Actresses". En el 2011 debutó en la televisión con el popular kdrama "Flower Boy Ramyun Shop" y para el 2012 fue parte del reparto de "The moon embracing the sun" de MBC. En los últimos años, participó en series coreanas como "Inspiring Generation", "Two Weeks", "Unkind Women", "Our Gap-soon". Su último trabajo en pantalla fue "My Military Valentine".