Este miércoles, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este miércoles 18 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Serás tolerante con alguien que tiene una manera de trabajar distinta a ti. Es posible que te decidas por iniciar una actividad académica. En el amor, no pierdas la pasión y muestra más interés.

Gracias al apoyo de un compañero logras superar cualquier dificultad y conseguir los objetivos que has estado persiguiendo. Por la noche, asistirás a un evento en casa de amigos. Te divertirás.

Si estás vinculado al mundo de las ventas, cerrarás acuerdos comerciales exitosos. Llega una racha de buena fortuna, aprovéchala. En el amor, hacerte el interesante alejará a esa persona.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Hay alguien que viene complicando tu labor por sus constantes retrasos. No puedes seguir permitiendo más faltas de respeto y establece los límites. Será necesario para que todo cambie.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Estás por iniciar un proyecto que traerá más ventajas y crecimiento de lo imaginado. Ha llegado el momento de mostrarle al mundo lo que sabes. En el amor, acepta esa salida. No te arrepentirás.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Alguien que sabe de tu capacidad se comunicará para hacerte una oferta que conviene aceptar. No dejes que el orgullo te haga ignorar a esa persona que desea reconciliarse contigo. Reflexiona.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Una mujer de poder te ayudará a conseguir esa posición laboral que deseas. No obstante, el favor que te haga lo solicitará de retorno. En el amor, tu atractivo aumenta. Habrá miradas y conquistas.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Se están resolviendo las diferencias entre compañeros y superiores. A pesar de la tensión asolapada que aún sientas, todo empieza a ser más armonioso. En el amor, aclara tus dudas.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

La tristeza que te ha generado perder ese proyecto laboral no debe paralizarte. Es tiempo de mirar a los costados y buscar nuevas alternativas para tu crecimiento. Si buscas, encontrarás.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Si algo no ha salido como lo esperabas, no es excusa para perder la motivación para continuar haciendo lo que te apasiona. Llegan nuevas y mejores oportunidades para ti. Paciencia.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Tienes que establecer las reglas y no permitir que algunos familiares crucen la línea de lo permitido. En el amor, aléjate de alguien que sabes no te dice la verdad. Espera una nueva oportunidad.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

Los logros que estás obteniendo generan envidias a tu alrededor. Te enteras de los comentarios negativos de alguien que no soporta tu éxito. No te detengas y solo sigue esforzándote.

Jhan Sandoval: horóscopo de este miércoles

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre dos mil seis y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En dos mil ocho se inició como columnista del diario La República. Desde dos mil diecisiete, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las siete.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo del martes 17 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento