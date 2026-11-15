Horóscopo de HOY domingo 15 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: Averigua qué dicen los astros sobre tu futuro en el amor y tu economía

Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 15 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Tienes varias actividades por culminar y necesitas darte tiempo para organizarte y poder avanzar. En el amor, no puedes culparte por esa separación. El tiempo te demostrará que fue lo mejor.

Recuerdas tan bien cada palabra y acciones que ha tenido esa persona que hoy te pide disculpas que no puedes perdonarla del todo. No apresures nada, aún necesitas de tiempo para sanar.

Algo no te ha permitido descansar la noche anterior. Tienes que sacar todas esas preocupaciones que no te permiten conciliar el sueño. En el amor, esa persona oculta lo que siente.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Sabes que tus bromas pueden hacer reír a muchos, pero sin querer, las mismas pueden ofender a otros. Hoy debes de cuidar tus palabras para evitar que una persona sensible no te malinterprete.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Aún no puedes culminar algunos pendientes domésticos debido a la falta de apoyo que están recibiendo. Ha llegado el momento de condicionar y ser más exigente para que te puedan escuchar.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Una simple conversación con un familiar podría convertirse en un momento tenso debido a diferencias en los puntos de vista. Por más que te parezca equivocada, respeta su manera de pensar.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Te respaldan muchas personas. No lo dudes y arriésgate a iniciar ese negocio o estudio que hace mucho vienes postergando. En el amor, estás por conocer a alguien que será muy especial.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Tienes que ser muy reflexivo y pensar en las personas que te rodean si estás por tomar decisiones que afectan a otros. De lo contrario, algunos familiares se mostrarían en contra de tu proceder.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Tienes la idea clara y crees saber los pasos para alcanzar tus objetivos, pero el tiempo aún no es el indicado para ejecutar. Espera. En el amor, es persona te piensa, pero le cuesta acercarse.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Has planificado muchas cosas para avanzar en el día, pero necesitas acelerar y no perder el tiempo en asuntos de poca importancia. Tienes que ser más constante si deseas crecimiento.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Por más que las aguas parezcan calmas recuerda que tienes enemigos a tu alrededor. No es tiempo de bajar la guardia. Estar alerta y mantenerte vigilante te hará advertir cualquier peligro.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

Has prometido apoyar a una amistad y por falta de tiempo no has logrado cumplir con tu palabra. Date un momento para disculparte y escucharla. Le hará bien saber que no la has ignorado.

Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo del domingo 15 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento