Horóscopo de HOY viernes 13 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué le espera a tu futuro? Mira las predicciones

Este viernes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este viernes 13 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

No dejes a medias una actividad para atender otros asuntos de poca importancia. Cualquier descuido que no sepas justificar afectaría la confianza que tienes de tus superiores. Precaución.

Tienes que ser más exigente y poner una fecha límite a esa persona que no hace entrega de aquello que le encomendaste. En el amor, estás fiscalizando a tu pareja. Baja la guardia y confía.

No estás viendo las soluciones con claridad y es porque no entiendes el trasfondo de ese problema. Ha llegado el momento de detenerte y convocar a especialistas. Déjate asesorar.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Estarás dividido en varias actividades, pero gracias a tu rápida gestión y el apoyo que recibirás, todo saldrá como lo esperabas. En el amor, actúa con madurez. Esa persona se está ilusionando.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

El dinero que esperabas llega por fin a tus manos. Cuídalo, ya que podrías hacer una administración muy ligera y luego te quedarías sin capitales. En el amor, evita pasiones descontroladas.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Una persona que trabaja contigo se mostrará obstinado y podría exigirte que mantengas una dirección que sientes no es la adecuada. Dialoga con calma y entenderá realmente tus motivos.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Te vas a enterar de cosas que no conviene comentar ni menos convertirlo en un chisme de pasillo. De lo contrario, serás señalado y esto traería problemas que afecten a tu imagen profesional.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Esa documentación está teniendo complicaciones, pero no debes preocuparte excesivamente, puesto que todo se encaminará y será a tu favor. En el amor, no caigas en obsesiones.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Nuevamente tus emociones están interfiriendo en tus decisiones laborales. No personalices las cosas que vives en tu labor y trata de ser racional. De lo contrario, podrías complicarte.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

No prestes dinero ni hagas gestiones económicas sin los cuidados del caso. Es posible una mala inversión y debes estar prevenido. En el amor, no caigas en triángulos amorosos.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Tienes en mente retomar proyectos que habían quedado abandonados en el pasado. Esta vez te acompaña la experiencia y la solvencia necesaria para conducirlos al éxito. Cree en tu capacidad.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

Tienes que ceder y negociar si deseas llegar a un acuerdo que te permita avanzar laboralmente. En el amor, te sorprenderá la insistencia de esa persona en resolver y retomar la relación.

Jhan Sandoval: horóscopo de este viernes

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo del viernes 13 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento