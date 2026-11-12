Horóscopo de HOY jueves 12 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: Descubre qué predicciones remecen tu futuro según tu signo zodiacal

Este jueves 12 de noviembre del 2026, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este jueves 12 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Tendrás que paralizar tu agenda laboral para atender temas familiares que no lograste resolver. En el amor, esa persona tiene la intención de escucharte y de resolver todo malentendido.

Es posible que tengas que gestionar temas laborales con alguien obstinado. Esa persona necesitará ver sus errores para reconocer que siempre tuviste la razón. En el amor, expresa tus sentimientos.

No te conviene ser impulsivo ni tomar decisiones a la ligera. Es posible que cometas un error si no evalúas con calma todo el panorama. En el amor, no te ilusiones y conoce más a esa persona.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Estás siendo evaluado por tus superiores. Demuestra tu capacidad y en poco tiempo recibirás una importante oferta laboral. En el amor, no juzgues tanto si también has cometido errores.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

No puedes estar aferrado a la pena o a ese mal momento. Invierte tu energía en crear estrategias que te saquen de esta situación. Si actúas de manera estratégica todo se tornará a tu favor.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Tu manera de ser tan calma y serena está haciendo que te ganes la confianza y el cariño del entorno que te rodea. En el amor, nace una amistad que con el tiempo se convertirá en algo más.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

No eres muy tolerante con ese compañero que comete constantes errores. Tus indicaciones no están siendo del todo claras. Mejora tu comunicación y todo cambiará.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

No puedes manejar tantas cosas sin ningún apoyo. Necesitarás delegar y encontrarás apoyo en un compañero que tiene buena voluntad. En el amor, esa persona insistirá. No la sigas evadiendo.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Para resolver un problema no puedes generar otros increpándole a tus compañeros los malos resultados de esa gestión. Mantén la diplomacia o habría mayores conflictos de los que imaginas.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Te detendrás por un momento, evaluarás los resultados de toda tu gestión. Serás consciente de los errores que cometiste por acelerarte y empezarás a ser más cauto. Todo mejorará.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Tienes en claro la estrategia a seguir para salir de ese problema, pero el temor a equivocarte puede estar limitándote. Confía en tu capacidad y pasa a la acción. Hoy todo lo resolverás.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

Surge un inconveniente que no veías venir. Tendrás que estar alerta y prepararte para hacer un cambio en tu agenda. A pesar de las tensiones todo lo podrás manejar y llevar a buen puerto.

Jhan Sandoval: horóscopo de este jueves

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo del miércoles 11 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento